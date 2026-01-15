Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Federación Judicial Argentina sentó postura respecto a la situación del Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz. Al respecto, recordaron que la Legislatura Provincial aprobó de “forma irregular” la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de cinco a nueve vocales.

Al respecto, indicaron que la Asociación Gremial de Empleados Judiciales “3 de Julio”, entidad adherida a la Federación Judicial Argentina (FJA), logró obtener una medida cautelar y una sentencia de inconstitucionalidad del procedimiento.

También sostuvo que a pesar de las acciones legales, la Legislatura de la provincia les otorgó el 50% del sueldo a los nuevos vocales invocando el carácter alimentario de los haberes, aunque aún no hayan asumido funciones.

“La ley que amplía el TSJ fue sancionada de forma acelerada, sin participación ciudadana, ni el debate técnico, ni presupuestario. Mientras se reducen las partidas para salud, educación, obra pública y salarios, se multiplican los cargos de mayor jerarquía y costo permanente para el Estado” afirmó Franco Mascheroni, secretario general de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales.

Mascheroni:”El poder político decidió usar el presupuesto para privilegiar a quienes no prestan funciones y responden al poder de turno”. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

“Queda demostrado que se prioriza ampliar la máxima cúpula del Poder Judicial antes que garantizar las condiciones básicas de trabajo para quienes lo hacemos funcionar a diario”, continuó el gremialista.

“Las y los trabajadores judiciales de Santa Cruz cobramos tarde nuestro salario y el Poder Judicial sufre recortes presupuestarios que afectan el servicio de justicia. Sin embargo, el poder político decidió usar el presupuesto para privilegiar a quienes no prestan funciones y responden al poder de turno”, continuó Mascheroni.

Así, desde el gremio alertan sobre la pérdida de autonomía del Poder Judicial de la provincia. “No estamos discutiendo nombres ni colores políticos, sino el derecho de toda la ciudadanía santacruceña a tener una justicia que actúe con autonomía, transparencia y equilibrio”, finalizó el dirigente.