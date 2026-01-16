Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Fiscalía N° 1 de Río Gallegos presentó -como había adelantado La Opinión Austral– el requerimiento de instrucción por la denuncia penal realizada por Franco Mascheroni, secretario general de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz, que apunta a los diputados que aprobaron darles el 50% del sueldo a los 4 vocales que juraron en el Tribunal Suprior de Justicia en 2025: José Antonio González Nora, Sergio Acevedo, Juan Lucio De la Vega y Gabriel Contreras.

Los abogados que habían jurado como vocales del Tribunal Superior de Justicia: José Antonio González Nora, Sergio Acevedo, Gabriel Contreras, Lucio de la Vega. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La presentación judicial -con fecha del 3 de enero y recibida en la Fiscalía N°1 el viernes 9– lleva la firma de Mascheroni, y acusa a los diputados que votaron afirmativamente el artículo 35 del Presupuesto 2026 por los presuntos delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, estafa, defraudación y asociación ilícita, entre otros.

El eje de la acusación es el artículo 35 de la Ley de Presupuesto 2026, aprobado el 24 de diciembre, que autoriza al Ministerio de Economía provincial a pagar el 50% de los haberes a los vocales designados en el marco de la Ley 3949, norma que ya fue declarada inconstitucional por el propio Tribunal Superior de Justicia.

En el escrito, Mascheroni sostiene que “los denunciados introdujeron una disposición que autoriza el pago inmediato del 50% de los haberes a personas que no prestan funciones, en abierta violación a la Constitución Nacional y a una sentencia judicial vigente”. Y agrega: “No puede existir derecho alimentario sobre un salario cuya causa de origen –el cargo– ha sido declarado inconstitucional”.

La denuncia presentada por Franco Mascheroni.

La denuncia alcanza a los diputados que votaron afirmativamente la incorporación del artículo 35: Santiago Aberastain Zubimendi, Claudia Fabiana Barrientos, Mario Piero Boffi, Fernando Omar Españon, Javier Santiago Jara, Fabiana Carolina Loreiro, Pedro Hernán Luxen, Alfredo Fernando Martínez Alfaro, Adriana Isabel Nieto López, Cristian Eduardo Ojeda, Fernando Oscar Pérez, José Luis Quiroga y Claudia Patricia Urrutia.

La denuncia ingresó en la Fiscalía N° 1 que se encuentra en este momento a cargo de la fiscal subrogante Analía Molina. Según pudo saber La Opinión Austral, presentó este jueves el requerimiento de instrucción por la presentación realizada por Franco Mascheroni.

Esta denuncia cayó en el Juzgado Penal 3 de Río Gallegos, a cargo momentáneamente de Gerardo Giménez. La Fiscalía, según las fuentes consultadas, pidió habilitar la feria para tratar la denuncia, pero es potestad del magistrado decidir si lo hace o no.