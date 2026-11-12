La inflación de octubre en la región patagónica fue del 2,5%, tres décimas por encima del promedio nacional, que alcanzó el 2,2%, según los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta manera, el sur del país registró la segunda mayor variación mensual, detrás de la región Pampeana.

En la comparación interanual, la Patagonia acumuló un incremento del 30,4% entre octubre de 2025 y octubre de 2026, por debajo del promedio general, que se ubicó en el 33,1%. En tanto, en los primeros diez meses de este año, la suba de precios en la región llegó al 24,2%, frente al 26,3% registrado a nivel nacional.

Los datos dados a conocer por el INDEC para todo el país.

El resultado de octubre quedó por encima de las proyecciones que habían realizado analistas y consultoras privadas, en un mes en el que los servicios vinculados a la vivienda tuvieron un peso significativo en la evolución de los precios.

Vivienda y servicios

Al analizar los rubros que componen el índice, la división que registró el mayor incremento en la región fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 7,1%. En segundo lugar se ubicó Transporte, con el 2,8%.

También se registraron aumentos en Restaurantes y hoteles, con el 2,3%, y Salud, con el 1,9%, entre las divisiones que mostraron las variaciones más relevantes durante octubre.

Variación mensual, interanual y de los 10 meses del año tomados para el análisis.

A nivel nacional, el comportamiento fue similar en el rubro de mayor incremento. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó las subas con un 4,2%, impulsada principalmente por los aumentos en las tarifas de gas. Le siguió Recreación y cultura, con el 3,3%.

En el otro extremo, las menores variaciones correspondieron a Bebidas alcohólicas y tabaco, con un 0,8%, y Educación, con el 1,3%.

Precios regulados

En cuanto a las categorías del IPC a nivel nacional, los precios estacionales registraron el mayor incremento, con una variación del 5,5%. Este comportamiento estuvo relacionado principalmente con las subas en verduras, tubérculos y legumbres.

Por su parte, los precios regulados aumentaron un 2,9%, con incrementos vinculados al gas y los combustibles para vehículos. En tanto, el IPC Núcleo registró una variación del 1,5%, con subas relacionadas con los alquileres de viviendas y los restaurantes.

De esta manera, octubre cerró con una inflación patagónica superior al promedio nacional, impulsada principalmente por los aumentos en los servicios vinculados a la vivienda y los gastos energéticos.