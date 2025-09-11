Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves trascendió a través de un video un episodio violento que tiene como una de las protagonistas a la intendenta de Los Antiguos, Zulma Neira.

Aunque aún no ha trascendido información sobre los motivos de los golpes e insultos que se pueden observar en el material fílmico realizado por una persona con un celular, se alcanza a ver claramente que una de las protagonistas es la jefa comunal.

Sobre el final del video también se la puede ver en el piso, asistida por otras personas, envuelta en lo que parece una crisis de nervios. Además de Neira, se observaría a funcionarios municipales. Si bien las causas del conflicto se desconocen. La gravedad de las imágenes genera conmoción en la comunidad.

Según pudo saber La Opinión Austral, la policía de Los Antiguos investiga el incidente ocurrido en la intersección de las calles Maca Tobiano y Saturnina Burgos, donde la intendente local, Zulma Andrea Neira y su esposo, el suboficial escribiente César Pita, fueron acusados de agresión.

El vecino de nombre Cristian Roberto Olivares manifestó que, mientras caminaba por la calle Maca Tobiano, la intendenta Neira, presente en las cercanías, comenzó a insultarlo e intentó empujarlo sin motivo aparente, según indicó Olivares. La intervención de personal municipal impidió que la situación escalara, y la intendenta se retiró en un vehículo oficial.

Sin embargo, minutos después, Olivares habría sido interceptado por el esposo de la intendenta, el suboficial Pita, quien –otra vez por el testimonio del vecino- intentó agredirlo físicamente. La intendenta Neira habría regresado al lugar y habría intentado nuevamente agredir a Olivares, pero en ese momento intervino la esposa de éste, una mujer llamada Andrea Alejandra Ferrando, quien indicó que resultó arañada por la intendenta.

Tras el incidente, la intendenta Neira se descompensó y fue trasladada en ambulancia a un centro asistencial. La justicia ya tomó conocimiento del caso a través de la secretaría penal de turno y se procura el declaren Olivares, Ferrando y otros testigos del hecho. Se desconoce, por el momento, el descargo de la intendenta o de su equipo de gobierno.