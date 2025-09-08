Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de que la Cámara Nacional Electoral fallara a su favor, el partido UNIR (Santa Cruz) aguardaba la decisión de la Justicia Electoral Federal sobre cómo se materializaría su inclusión en la Boleta Única de Papel para las próximas elecciones a diputado nacional el 26 de octubre.

Sin embargo, este lunes se conoció que la decisión de la Justicia Federal fue la de denegar este pedido argumentando que existieron graves irregularidades. Según manifestó el propio Diego Bavio, referente de ese espacio político a La Opinión Austral, el juez Claudio Vázquez rechazó el dictamen de la cámara. “Nosotros vamos a apelar nuevamente”, afirmó quien iba primero en la lista del partido UNIR, y subrayó: “Esto se encuadra en una clara persecución política”.

El primero en poner los ojos sobre el partido UNIR fue el Fiscal Federal Julio Zárate, quien indicó semanas atrás a este medio que investigaba la posible falsificación de firmas en el ese partido. En ese contexto, explicó en exclusiva a La Opinión Austral que en el análisis de la documentación presentada se hallaron firmas apócrifas y contradicciones en los registros de afiliación.

El fiscal Federal de Río Gallegos, Julio Zárate, explicó los detalles de la investigación al partido UNIR. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Incluso, sostuvo que se habían detectado casos de personas con demencia senil que figuraban como firmantes, además de ciudadanos que aseguraron nunca haber prestado su aval para integrar un órgano de conducción partidaria. Zárate detalló que, al constatar estas anomalías, el Ministerio Público inició una investigación penal de oficio. La causa está en curso y podría derivar en imputaciones penales a los responsables.

Fue de esa forma que el juez con competencia electoral, Claudio Vázquez decidió apartar a esa lista de candidatos de las elecciones del 26 de octubre, quedando establecidos ocho espacios políticos en la boleta única de papel.

El fiscal Julio Zárate; el juez federal, Claudio Vázquez; y el juez del TSJ, Daniel Mariani en el sorteo de los lugares en la Boleta Única Papel. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Ante esto, Diego Bavio presentó una apelación a la Cámara Nacional Electoral que le terminó dando la razón. En la sentencia se indicó que se en la resolución de primera instancia se viola los principios establecidos en nuestras Constitución Nacional de “presunción de inocencia” ya que no se podía, por una investigación preliminar en curso, que nadie sabe cómo va a terminar, tomar una resolución que implique una penalización contra el partido UNIR. “Acá no hay ningún hecho nuevo. El fallo de la Cámara fue claro, no nos pueden ‘castigar’ por una investigación en curso. Eso viola claramente el principio de inocencia establecido en la Constitución Nacional y por eso lo calificamos como una persecución política”, sentenció Bavio.

La tapa del 6 de septiembre de La Opinión Austral.

“Por todo lo expuesto, oído el señor fiscal electoral actuante en la instancia, la Cámara Nacional Electoral resuelve: Revocar la sentencia apelada, debiendo el a quo verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos a los fines de proceder a la oficialización de la lista en cuestión”, decía el fallo.

Sin embargo, la justicia electoral federal de Río Gallegos insistió que las irregularidades configurarían un grave daño y se mantuvo con la decisión de dejar fuera de las elecciones a UNIR. El tema promete seguir en los estrados judiciales.