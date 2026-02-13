Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Juez Subrogante Antonio Andrade ordenó una serie de medidas en el marco de la causa “Asociación Gremial de Empleados Judiciales s/ Denuncia, Expte. Nº 34228/26”, responde a un requerimiento fiscal previo y busca esclarecer la situación administrativa de los vocales Sergio Acevedo, José González Nora, Gabriel Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón De la Vega con lo cual el Poder Ejecutivo Provincial buscaba ampliar ese organo jidicial de 5 a 9 vocales.

Juez Antonio Andrade solicitó información a la Cámara de DIputados. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

El magistrado solicitó al presidente de la Cámara de Diputados, Fabián Leguizamón, que “remita copia del acta de la sesión extraordinaria, respecto del art. 35 Proyecto de la Ley Presupuesto llevada a cabo en fecha 24/12/2025”. Además, pidió el registro en video del canal oficial de dicha sesión.

La Opinión Austral accedió a la notificación judicial.

Requerimientos

La justicia requirió al Director de Administración General del Tribunal Superior de Justicia que informe si se ha dado “alta bancaria y acceso en los sistemas informáticos” a los vocales recientemente nombrados. También se solicitó conocer si se confeccionaron sus respectivos legajos personales.

Por otra parte, la orden judicial se extendió al Ministro de Economía y Obras Públicas de la provincia. Se le solicitó que “informen si se efectuaron pagos en concepto de haberes como vocales del Tribunal Superior de Justicia“.

En caso de haberse realizado dichas erogaciones, el “funcionario deberá remitir las constancias y la documentación correspondiente”.