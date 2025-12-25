Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Legislatura de Santa Cruz aprobó el Presupuesto Provincial 2026 con una mayoría superior a los dos tercios, tras una votación que reflejó un amplio respaldo al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, pero que también dejó expuesta una fractura interna dentro del bloque de Unión por la Patria.

Con 19 votos afirmativos y 5 negativos, el Presupuesto fue sancionado en una sesión clave para el futuro financiero de la provincia.

El vicegobernador Fabián Leguizamón presidió la sexta sesión extraordinaria.

Quiebre político en Unión por la Patria

El resultado contrastó con las declaraciones previas del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, quien se había manifestado crítico de la iniciativa y había sugerido que el bloque opositor no acompañaría la propuesta oficial. Sin embargo, esa postura no logró consolidarse en el recinto.

Durante el debate legislativo quedó en evidencia que parte de los diputados identificados con Unión por la Patria votaron a favor del Presupuesto, mientras que otros legisladores del mismo espacio lo hicieron en contra. Esta división expuso un quiebre interno en una de las decisiones políticas y económicas más relevantes del año para Santa Cruz.

Los diputados Eloy Echazú y Pedro Muñoz

La falta de una posición unificada marcó un fuerte contraste con el respaldo mayoritario que finalmente obtuvo el proyecto, permitiendo su aprobación sin dificultades desde el punto de vista numérico.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la aprobación del Presupuesto Provincial de Santa Cruz asegura el normal funcionamiento del Estado, el pago de salarios, y la continuidad de las políticas públicas previstas para el próximo ejercicio. Esto cobra especial relevancia en un contexto económico complejo, donde la previsibilidad financiera resulta clave para la gestión provincial.

Daniel Peralta y Pedro Luxen en el recinto. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Detalle de la votación

Diputados que votaron a favor: Aberastain, Alegría, Barrientos, Boffi, Españon, Godoy, Jara, Loreiro, Luxen, Martínez, Muñoz, Karina Nieto, Adriana Nieto, Ojeda, Peralta, Pérez, Ponce, Quiroga y Urrutia.

Diputados que votaron en contra: Bodlovic, Echazú, García, Mora y Santi.

Con esta sanción, el oficialismo logró avanzar con una herramienta central para la administración provincial, mientras que el escenario político deja abiertas interrogantes sobre el futuro de las alianzas y la cohesión interna de los bloques legislativos en Santa Cruz.