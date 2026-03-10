Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La dirigente de La Libertad Avanza en Río Gallegos, la Dra. Gladys Montiel, junto a Lucas Oyarzo y a un equipo de trabajo integrado por Maximiliano Kruger, Leandro Lalane, Analía Barría, Edson Albea, Paula Álvarez y Giovanni Albea, dio inicio formal al despliegue territorial del espacio en la capital santacruceña.

Con la mirada puesta en las elecciones de 2027, desde el sector señalaron que buscarán fortalecer el trabajo de base a través de recorridas por distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de dialogar con vecinos y conocer de primera mano sus principales demandas.

Según indicaron, durante estas actividades también plantearán críticas a lo que consideran falencias acumuladas durante décadas de gestión kirchnerista en áreas como salud, educación, empleo y seguridad.

En ese marco, desde el espacio libertario sostienen que el objetivo político es consolidar una alternativa en la ciudad y en la provincia, con la intención de disputar el poder al kirchnerismo local en los próximos comicios.