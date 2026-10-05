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La Libertad Avanza (LLA) Santa Cruz se prepara para llevar a cabo el Congreso Provincial de la Juventud, un encuentro que busca impulsar la participación política de las nuevas generaciones y formar nuevos cuadros dirigentes de cara al 2027. El evento tendrá lugar el próximo 23 de octubre en Río Gallegos.

La jornada contará con la presencia del diputado nacional por Santa Cruz y referente provincial de la Libertad Avanza Santa Cruz, Jairo Guzmán, y sumará la participación de dirigentes juveniles provenientes de distintos puntos del país, además de avanzar en las gestiones para confirmar la asistencia de figuras de peso del plano nacional.

Loana Chamorro al centro de la imagen junto a los jóvenes de Santa Cruz.

Al frente de la organización se encuentra Luana Chamorro, referente de LLA en Río Gallegos y en su trayectoria política participó del Encuentro de Juventudes realizado en Buenos Aires, donde estuvo junto a Karina Milei.

Desde La Libertad Avanza Santa Cruz precisaron a La Opinión Austral que las inscripciones ya se encuentran abiertas para toda la provincia. La iniciativa propone un espacio participativo, federal y abierto, por lo que no es necesario pertenecer a La Libertad Avanza para sumarse, invitando a la participación de todos los jóvenes interesados. Además, la jornada será completamente sin costo.

Loana Chamorro en el Congreso de la Nación.

Tambien señalaron que los jóvenes son “considerados como los principales protagonistas en la llegada de Javier Milei a la presidencia y los referentes clave de este movimiento a nivel nacional, se busca replicar ese mismo esquema de trabajo e integración en la provincia”.