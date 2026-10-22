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La Libertad Avanza realizará este viernes 23 de octubre el Congreso de Juventud de Santa Cruz en la ciudad de Río Gallegos. El encuentro tendrá lugar en el primer piso del Boxing Club y prevé reunir a aproximadamente 200 personas bajo la consigna “Vamos a pintar la provincia de violeta”.

La actividad será el undécimo congreso de un ciclo federal que busca recorrer los 24 distritos del país, con el objetivo de fortalecer la organización juvenil del espacio, promover la participación política y convocar a más jóvenes a militar las ideas del presidente Javier Milei.

La jornada contará con la presencia de referentes locales y nacionales de La Libertad Avanza. Luana Chamorro estará a cargo de la bienvenida y la apertura del encuentro, mientras que las exposiciones estarán a cargo de Rocío Gómez, Eugenia Rolón, Iñaki Gutiérrez y Alan Williams.

El cierre del congreso será encabezado por el diputado nacional Jairo Guzmán, quien brindará las palabras finales de la actividad.

Según la agenda prevista, el encuentro incluirá exposiciones breves, material audiovisual y una fotografía grupal para concluir la jornada. La convocatoria está prevista para las 17:30, mientras que el inicio formal será a las 18:00.

La Libertad Avanza continuará su agenda en Chubut

El despliegue territorial de la juventud libertaria tendrá continuidad el sábado 24 de octubre, cuando la comitiva se traslade a Chubut para realizar un nuevo Congreso de Juventud.

De esta manera, el espacio político organizará dos encuentros consecutivos en la Patagonia durante el fin de semana, como parte de una agenda nacional orientada a consolidar su estructura juvenil y ampliar la participación de militantes en las distintas provincias.

La iniciativa forma parte de un recorrido federal que busca generar espacios de encuentro, formación y participación política para jóvenes vinculados a La Libertad Avanza en todo el país.