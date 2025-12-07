Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Libertad Avanza en Santa Cruz realizó su primer Congreso Provincial, un encuentro estratégico que tuvo lugar apenas semanas después del resultado obtenido en las elecciones del 26 de octubre, donde el espacio se posicionó como segunda fuerza provincial por menos de mil votos. En esos comicios, Jairo Guzmán resultó electo diputado nacional y juró este miércoles 3 de diciembre junto a otros 126 legisladores que asumirán su cargo a partir del 10 de diciembre.

El Congreso desarrollado bajo estricta reserva, reunió a dirigentes, referentes territoriales, equipos técnicos y autoridades electas, y marcó el inicio de una nueva etapa política en la provincia.

Directivas claras para la construcción política rumbo a 2027

Aunque la reunión se llevó adelante en absoluta privacidad, trascendió que se establecieron directivas precisas para ordenar y consolidar la estructura política de La Libertad Avanza en Santa Cruz.

El objetivo central es construir un esquema sólido, cohesionado y vertical, capaz de competir por la gobernación en la próxima elección.

Dirigentes del espacio destacaron que este congreso representa el primer paso hacia un plan de trabajo a largo plazo, orientado a fortalecer la presencia territorial y profesionalizar los equipos políticos y técnicos. El nuevo plan estratégico busca ampliar la estructura en todas las localidades de Santa Cruz, blindar el espacio ante posibles infiltraciones políticas, unificar la agenda provincial con los lineamientos del gobierno nacional y fortalecer la conducción política encabezada por Jairo Guzmán.

El espacio considera que el respaldo ciudadano logrado en octubre —que los dejó a menos de un punto del triunfo— debe ser capitalizado con una estructura clara, disciplinada y en permanente desarrollo.