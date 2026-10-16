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El escenario político de Santa Cruz sumará un hito clave el próximo 23 de octubre en Río Gallegos. La Libertad Avanza (LLA) ultima los detalles organizativos del Congreso Provincial de la Juventud, una convocatoria que busca consolidar la participación de las nuevas generaciones e impulsar el armado dirigente en la región con vistas a los próximos desafíos electorales.

El encuentro estará liderado por el diputado nacional y referente santacruceño Jairo Guzmán, e incluirá la llegada de delegaciones del interior de la provincia, junto a representantes juveniles nacionales.

En diálogo con LU12 AM680, los referentes de la juventud partidaria Luana Chamorro y Máximo López brindaron precisiones sobre la agenda del evento y abordaron los temas prioritarios que movilizan a la militancia del espacio.

Luana Chamorro es la referente de las juventes de LLA en Santa Cruz. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Visión Federal

Uno de los principales ejes operativos es garantizar el traslado y la representatividad del interior provincial, un desafío particular en Santa Cruz debido a la gran extensión geográfica.

“Estamos en plena coordinación con los dirigentes de cada municipio para garantizar el transporte de los jóvenes. Este es el primer encuentro provincial enfocado de manera exclusiva en la juventud, una propuesta que marca una diferencia clara frente a otras fuerzas políticas”, señaló Chamorro.

Asimismo, la dirigente resaltó el valor de construir una agenda de discusión horizontal: “Buscamos que los jóvenes asuman un rol central y tengan una plataforma donde plantear los temas de fondo que hoy no forman parte del debate público provincial. Estamos convencidos de que este proyecto es el camino de transformación para Santa Cruz”.

Por su parte, López hizo hincapié en la importancia de integrar las realidades locales: “Venimos trabajando intensamente en el interior para ofrecer un ámbito de integración y diálogo pacífico. La política define el futuro de los jóvenes y por eso es indispensable escucharlos y comprender sus inquietudes en cada comunidad”.