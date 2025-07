Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Palermo se viste de gala para recibir la 137ª Exposición Rural, un evento que es mucho más que una feria agropecuaria; es el pulso vivo del campo argentino en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires. Con más de 2.200 animales, 500 expositores y la vibrante presencia de 16 provincias, la muestra abrió oficialmente sus puertas este jueves con el tradicional corte de cintas sobre la Avenida Sarmiento, marcando el inicio de diez días donde la tradición y la innovación se dan la mano.

En este marco de celebración rural, la presencia de nuestras provincias cobra una relevancia especial, actuando como verdaderas embajadas culturales y turísticas en la capital. Tal es el caso de Santa Cruz, que a través de su Casa y la Secretaría de Turismo, se erige como un punto de encuentro fundamental para quienes buscan conocer la Patagonia más austral.

Juan Carlos Parengo, de Casa Santa Cruz y Secretaría de Turismo, brindó una perspectiva detallada de su labor y lo que ofrecen al público. “Lo que le contamos a la gente, que somos la embajada de la provincia Buenos Aires, que es necesario que visiten la provincia, pero para conocer la provincia estamos nosotros acá para mostrarla”, explicó Juan Carlos, destacando el rol fundamental de su espacio ubicado en 25 de mayo y Sarmiento, en pleno microcentro porteño.

Juan Carlos destacó la alegría que les produce “mostrar a la provincia desde Buenos Aires”, sabiendo que tienen “a toda la provincia detrás nuestro esperando que se difundan”.

La presencia de Casa Santa Cruz en Buenos Aires no es una novedad, de hecho, su historia se remonta a la década del 50, siendo una de las primeras casas de provincias en establecerse en la capital federal. Esta trayectoria le otorga una función dual de gran valor, trascendiendo lo meramente turístico. “Siempre fue especial para Santa Cruz estar en Buenos Aires. En momentos buenos y momentos malos, la casa de Santa Cruz del año 50 pasó por diferentes lugares“, remarcó Juan Carlos.

Además de ser un portal de difusión para el turista, la Casa Santa Cruz se convierte en un verdadero refugio para los santacruceños que llegan a Buenos Aires por motivos de salud o trámites. “Le damos mucha importancia no solamente al turista que nos va a visitar, sino al santacruceño que viene a Buenos Aires y poder guiarlos en un lugar donde no es que no estén acostumbrados”, explicó, evidenciando el compromiso social de la institución.

Juan Carlos enfatizó la visión de promoción que guía su trabajo. “La meta es promocionar Santa Cruz para los 365 días del año, no estación. Santa Cruz es todo el año“, afirmó con convicción, subrayando que la provincia “los espera con los brazos abiertos y con cosas muy lindas para ver”. En esta época, con las vacaciones de invierno como telón de fondo, el interés del público se dispara. La gente llega con preguntas variadas: desde costos y opciones de hotelería, hasta el turismo de estancia. Pero hay un tema que capta la atención de manera particular: las ballenas. “Ahora el tema de las que llama mucho la atención, que ya está viniendo la franca austral por cuestión climática, están pidiendo mucho de eso”, detalló, señalando cómo los cambios ambientales influyen en los intereses turísticos.

Los visitantes no solo reciben información verbal, sino que se llevan consigo una variedad de folletos y, de manera muy solicitada, los mapas. Estos materiales son esenciales para que cada persona pueda “armar su esquema de viaje, su sueño” concluyó Juan Carlos.