La minería lidera el empleo privado en Santa Cruz: 97% de los nuevos ingresos son trabajadores de la provincia Con el ingreso de 508 operarios a los distintos proyectos y la proyección de más de 300 nuevas vacantes, la industria se consolida, a pesar de la madurez de la mayoría de sus yacimientos, como el principal dinamizador económico de la provincia, impulsando el compre y la mano de obra 100% santacruceña.

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En un balance que ratifica el rol estratégico de la minería como el motor productivo de la región, la Cámara Minera de Santa Cruz dio a conocer los últimos indicadores sobre la evolución del mercado laboral del sector. Los datos de los últimos diez meses demuestran una fuerte aceleración en la incorporación de mano de obra local: de un total de 508 personas que ingresaron a los diferentes yacimientos mineros activos en la provincia, 496 son residentes locales, alcanzando una tasa de empleo nativo del 97%.

La actividad minera proyecta más de 300 nuevas vacantes en Santa Cruz.

Este dinamismo laboral responde a un esquema coordinado entre el gobierno provincial, las empresas operadoras y los contratistas para priorizar el arraigo regional. Desde la institución señalaron que el 3% restante de las contrataciones externas corresponde a perfiles técnicos de alta especialización cuya capacitación específica aún no está disponible dentro del territorio.

Ante esta brecha, las empresas mineras están intensificando el desarrollo y la ejecución de cursos de formación técnica orientados a especializar a los profesionales santacruceños, garantizando las herramientas necesarias para cubrir la totalidad de las demandas de la industria a mediano plazo.

La Cámara Minera destacó el impacto económico del empleo local en la provincia.

Las proyecciones para los próximos meses refuerzan esta tendencia de crecimiento sostenido. A raíz de la expansión del proyecto minero Newmont Cerro Negro y de la cobertura de vacantes adicionales que se van generando en todos los yacimientos, se prevé la incorporación de más de 300 nuevos trabajadores en el curso de los próximos meses. Bajo los lineamientos de desarrollo local, estos puestos serán cubierto por personal residente de Santa Cruz y se canalizará de forma directa o a través de empresas contratistas locales, multiplicando el impacto positivo en la cadena de valor comercial de la provincia.

Efecto multiplicador

El sostenimiento y ampliación de los puestos de trabajo mineros impacta directamente en las comunidades santacruceñas a través del denominado “efecto multiplicador”. El salario minero, inyectado mayoritariamente en los comercios e industrias locales, sumado a la contratación de proveedores de servicios de la región, consolida un círculo virtuoso de desarrollo que sostiene el crecimiento de Santa Cruz frente a los desafíos productivos actuales.

La minería se consolida como uno de los principales motores económicos de Santa Cruz.

“Nuestra meta institucional es clara: trabajamos con el firme compromiso de alcanzar una fuerza laboral 100% local, para lo cual es necesario hacer esfuerzos adicionales de capacitación tendientes a cubrir la brecha existente y, entre todos los actores, cuidar la continuidad de los yacimientos en un contexto de madurez de los mismos y de condiciones macroeconómicas desafiantes”, concluyeron desde la Cámara. De esta manera, se busca dar continuidad a los beneficios del desarrollo de la actividad procurando que permanezcan íntegramente en la comunidad de Santa Cruz, impulsando el bienestar socioeconómico de cada uno de sus habitantes.

El salario minero continúa fortaleciendo el comercio y los servicios locales.