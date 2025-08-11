Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El intendente Pablo Grasso adelantó por LU12 AM680 que, una vez superado el invierno, la Municipalidad de Río Gallegos encarará un plan masivo de pavimentación y bacheo en la ciudad, asegurando que se trata de una de las grandes demandas de la sociedad.

En otro orden, lanzó duras críticas a la dirigencia política del Justicialismo de Santa Cruz que, según él, no se ocupa de las problemáticas de la gente.

Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Inversión en asfalto

Bajo su gestión se asfaltaron 800 cuadras en la ciudad, las obras destacadas es la 13 y 22 del barrio San Benito y la calle Gotti.

Grasso señaló que una de las mayores demandas es el bacheo en la ciudad.

Recordó que la comuna avanzó en la adquisición de una “planta de asfalto gigante“, la cual se está montando en un predio municipal en la calle Asturias. Esta nueva planta tendrá una capacidad de 90 toneladas por hora, muy superior a las 40 toneladas de la planta alquilada actualmente.

Nueva planta de asfalto municipal de Río Gallegos.

“Si está escuchando alguno de provincia y quiere tener un convenio, a disposición sin ningún problema”, afirmó, ofreciendo la planta para resolver los problemas de las rutas locales, como el camino a La Pingüinera o hacia Punta Arenas, Chile.

Rechazó las críticas de Daniel Peralta y dijo que el PJ está siempre con internas.

El plan de bacheo que llevará adelante el municipio capitalino iniciará una vez que termine la “veda invernal“. Se realizará con la planta de asfalto alquilada, mientras que la nueva planta se utilizará para trabajos de mayor envergadura en la ciudad y para la refacción de la autovía 17 de octubre.

Internas del Peronismo

En otro tramo de la entrevista, se refirió a la actualidad del peronismo en Santa Cruz y criticó a aquellos “compañeros” que piden internas pero “no fueron capaces de visitar un afiliado”.

El exgobernador Daniel Peralta, dijo recientemente que el “camino que eligió el PJ es equivocado“. Recordó que en abril había expresado su intención de postularse como diputado nacional, pero criticó que el Congreso partidario resolviera delegar la elección de nombres en un grupo reducido de dirigentes, en el marco de una alianza electoral. “No nos dejaron votar; optaron por el camino indirecto, un camino equivocado“, aseguró.

El intendente reivindicó su militancia y su recorrido por cada ciudad, afirmando que su autocrítica por la derrota en las últimas elecciones fue “perder las elecciones, no tengo que hacer mucha más autocrítica, listo, se terminó“.

Rendición de cuentas

Por último, se defendió de las críticas y reivindicó la gestión municipal, destacando que su gobierno es el “único municipio” que está al día con las rendiciones de cuenta en Santa Cruz. “Nosotros no solamente ejecutamos y damos un norte de qué es lo que queremos como capital santacruceña, sino que también hacemos una rendición de cuentas constante”, aseguró.

Finalmente, el intendente advirtió que la población de la provincia está “preocupada” por las promesas incumplidas de los gobiernos provincial y nacional. Y concluyó que, en este escenario, la dirigencia política debe actuar con “cintura política” y un “termómetro social” para resolver los problemas de la gente.