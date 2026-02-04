Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El concejal Ayrton Ruay, del bloque opositor Por Santa Cruz, habló con La Opinión Austral tras la sesión extraordinaria de este miércoles 4, donde se aprobó el Presupuesto General de Gastos e Inversiones y la actualización del Impuesto Patente Automotor y de Bebidas Alcohólicas, aunque se votó en contra de un endeudamiento por parte del Departamento Ejecutivo Municipal.

“Desde nuestra humilde opinión, vemos una asignación de fondos incorrecta, hacen un mal diagnóstico de la ciudad” dijo para comenzar y añadió: “Aumentan el personal de gabinete y conducción, los cargos políticos a lo largo de los años, mientras hay un contexto de crisis económica y administrativa“.

En ese mismo tono, afirmó: “Vemos que no es coherente que se aumenten servicios no personales y bienes de consumo en las distintas secretarías, mientras que los servicios que debe brindar la municipalidad, no llegan de manera eficiente a los distintos barrios”, aseguró.

Específicamente sobre la designación de personal, Ruay manifestó que los expedientes y los números “no mienten”. En ese aspecto, detalló que cuando se ponen a analizar los presupuestos del año 2022 en adelante, “el incremento que hay del personal de gabinete y conducción pasa de 408 en el 2022 a 605 en el 2026 que es el que se aprobó”, subrayó.

“Ese incremento, que es muy importante, a nosotros nos da un indicio de esta crisis administrativa que sufre el municipio”, expresó el concejal de Por Santa Cruz.

Por otro lado, respecto a la negativa a aprobarle el endeudamiento a la administración de Pablo Grasso, el edil indicó que es un articulado viene replicándose en los distintos presupuestos e incluso que en otras oportunidades fue aprobado por otras conformaciones de Concejos Deliberantes.

“Esta vez hacemos hincapié que hay facultades legislativas que no se deben delegar en el Ejecutivo porque sino los vecinos, que esperan un rol de control más fuerte de todo el cuerpo legislativo, se ve aminorado porque las facultades que tenemos, pasan al Ejecutivo”, subrayó.