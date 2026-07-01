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El Poder Ejecutivo santacruceño dio a conocer la fecha de pago correspondiente al mes de junio, para todos los agentes de los distintos sectores del Estado Provincial. “La medida garantiza la disponibilidad de los fondos y de esta manera, el Gobierno Provincial cumple con las obligaciones salariales, en tiempo y forma, a pesar del contexto económico y financiero difícil”, se señaló.

“Esto se hace a partir de una política de trabajo responsable y de compromiso”, se indicó. De acuerdo al cronograma oficial, el próximo martes 7 de julio estarán depositados y disponibles para el cobro los haberes de la totalidad de los agentes de la Administración Pública.