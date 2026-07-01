Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Poder Ejecutivo santacruceño dio a conocer la fecha de pago correspondiente al mes de junio, para todos los agentes de los distintos sectores del Estado Provincial. “La medida garantiza la disponibilidad de los fondos y de esta manera, el Gobierno Provincial cumple con las obligaciones salariales, en tiempo y forma, a pesar del contexto económico y financiero difícil”, se señaló.

“Esto se hace a partir de una política de trabajo responsable y de compromiso”, se indicó. De acuerdo al cronograma oficial, el próximo martes 7 de julio estarán depositados y disponibles para el cobro los haberes de la totalidad de los agentes de la Administración Pública.

EN ESTA NOTA Administración pública pago provincia Santa Cruz

Leé más notas de La Opinión Austral