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El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, acordó con la UOCRA Seccional Zona Norte la puesta en marcha de un programa de capacitación y formación destinado a 300 trabajadores, con el objetivo de prepararlos para los nuevos requerimientos laborales que presentan las distintas industrias que se desarrollan en la provincia.

El encuentro fue encabezado por el gobernador Claudio Vidal y contó con la participación del ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; el secretario de Trabajo, Javier Aravena; el secretario coordinador de Trabajo de Zona Norte, Sebastián Santillán; representantes de operadoras petroleras, y el secretario general de UOCRA Zona Norte, Ricardo Treuquil.

La iniciativa surge por precisas instrucciones del gobernador Vidal y apunta a generar herramientas concretas para que los trabajadores puedan capacitarse y ampliar sus posibilidades de inserción laboral frente a una matriz productiva que atraviesa cambios y demanda perfiles cada vez más especializados.

“Primero, los trabajadores santacruceños”, indicó el gobernador.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que uno de los principales desafíos es vincular la formación laboral con las necesidades reales del sector productivo, de manera que los trabajadores santacruceños tengan mayores oportunidades de acceder a los puestos que generan las actividades petroleras, mineras, energéticas y de la construcción. En este sentido, el Ministerio de Trabajo será el encargado de instrumentar el programa junto a la UOCRA, alcanzando en esta primera etapa a 300 personas de la zona norte de Santa Cruz.

Durante la reunión, Vidal destacó la importancia de anticiparse a las transformaciones del mundo laboral y acompañar a los trabajadores con capacitación y formación: “Tenemos que preparar a nuestra gente para los nuevos desafíos productivos que tiene Santa Cruz. Las oportunidades laborales tienen que ser, principalmente, para los santacruceños, y para eso también necesitamos trabajadores capacitados de acuerdo con lo que hoy demanda la industria”.

El programa forma parte de una política provincial orientada a vincular educación, capacitación, producción y empleo, promoviendo mano de obra local preparada para acompañar el desarrollo de las distintas actividades económicas de Santa Cruz. “Primero, los trabajadores santacruceños“, indicó el gobernador en redes sociales y agregó: “Durante años, el kirchnerismo permitió que llegara mano de obra de otros lugares sin generar al mismo tiempo las herramientas necesarias para que nuestra gente pudiera capacitarse y ocupar esos puestos de trabajo”.