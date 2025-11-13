Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante la 15 sesión ordinaria del año se preveía que el oficialismo aprobara el proyecto de ley N° 561, que propone modificaciones a la Ley N° 1600 Orgánica de la Justicia de la Provincia de Santa Cruz, con la restauración del cargo de Procurador General ante el Tribunal Superior de Justicia, como el principal cambio.

Sin embargo, de forma sorpresiva, pasadas las 16:00 de este jueves, la diputada Adriana Nieto (Por Santa Cruz) pidió que el proyecto 561 vuelva a la comisión de Legislación General “para una revisión”, lo que fue aprobado por 21 votos de los diputados presentes en ese momento en la sesión. De esta manera, el cargo del que fue depuesto el abogado Eduardo Sosa, deberá seguir esperando.

Momento en el que la diputada Adriana Nieto pide que el proyecto 561 regrese a comisiones.

Con la reforma, se establecía los alcances del cargo de Procurador como jefe de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal y Pupilar. Además, sería –una vez en funciones- el primero en la línea de subrogación para integrar el Tribunal Superior de Justicia en caso de vacancia, licencia o impedimento de sus miembros, tal como lo preveía originalmente la Ley 1.600.

Cabe destacar que el bloque de “Por Santa Cruz” pretendía que no sólo se sancione la restauración del cargo de Procurador, sino que a la misma vez se designe en el mismo al Dr. Sosa, tal como establecieron los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, para esto último el oficialismo necesitaba los dos tercios de los votos ya que se encontraba en Artículo 64.

AMPLIAREMOS.