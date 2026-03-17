Este martes asumió sus funciones la nueva secretaria de Estado de Cultura de la Provincia, Silvia D’Andrea , quien destacó que su gestión estará orientada a ampliar la participación comunitaria y fortalecer la identidad cultural santacruceña.

D’Andrea arribó durante la mañana al Centro Cultural Santa Cruz, acompañada por la ministra de Gobierno, Belén Emilger y mantuvo una reunión con los directores de las distintas áreas para asumir las funciones de la cartera cultural. En esta ocasión, subrayó que la expectativa inicial es cumplir con los lineamientos del gobierno provincial y, al mismo tiempo, abrir la Secretaría hacia los barrios, las localidades y los municipios del interior: “Necesitamos que la cultura esté en todos lados. Hay mucho que hace la gente y es cultura, y nosotros debemos no solamente capitalizarlo, sino también potenciarlo y bancarlo, profundamente bancarlo”.

D’Andrea explicó que su mirada sobre la cultura como política pública abarca tanto lo patrimonial tangible como lo intangible. “Lo patrimonial tangible en Santa Cruz uno lo piensa en la Cueva de las Manos, pero también el recurso visual que nos presta el ventisquero Perito Moreno forma parte de un patrimonio cultural. Y lo intangible, como la memoria del ruralismo, las narraciones, la comida, la forma de hacer un trabajo, todo eso es cultura en letras grandes”, señaló.

La nueva secretaria insistió en que la cultura debe estar presente en la vida cotidiana y no limitarse a lo académico: “La cultura no está solo en la academia, también está en la calle, en el supermercado, en la vida en comunidad. Queremos que lo que se hace a nivel cultural tenga reciprocidad en lo social, que sea una cuestión de ida y vuelta”.

Finalmente, marcó el perfil de su gestión con una convocatoria amplia: “Tenemos la intención de hacer una convocatoria a todos los que están haciendo cultura en Santa Cruz. Esperemos que el tiempo nos acompañe y que se entienda también que hay una cuestión de generación económica en la cultura que no podemos perder de vista”.

Con esta asunción, Silvia D’Andrea inicia una nueva etapa en la Secretaría de Estado de Cultura, con el compromiso de integrar a la comunidad en todas sus expresiones y consolidar la cultura como motor de identidad y desarrollo en la provincia.