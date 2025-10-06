Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Secretaría Electoral Nacional del Distrito Santa Cruz informó que realizará dos charlas abiertas para capacitar a la comunidad sobre el uso de la Boleta Única Papel (BUP), el nuevo sistema que regirá en las próximas elecciones.

Las jornadas estarán dirigidas a autoridades de mesa, fiscales partidarios y público en general, con el objetivo de garantizar un correcto desarrollo del acto electoral y familiarizar a los votantes con el nuevo sistema.

En Caleta Olivia, la actividad tendrá lugar este lunes 6 de octubre, a las 18 horas, en el Centro Cultural, ubicado en la intersección de las calles Deocarets y Jorge Newbery, anexo al cine local.

En tanto, en Cañadón Seco, la charla se realizará este martes 7 de octubre a las 18 horas en el Auditorio Comunal, situado en calle Padre de la Patria José de San Martín, dentro del edificio de la Proveeduría Cultural “Jorge Marcelo Soloaga”.

Desde la Secretaría Electoral recordaron que la participación de las autoridades de mesa y fiscales partidarios es fundamental para asegurar transparencia en el proceso, al tiempo que invitaron a toda la ciudadanía a interiorizarse sobre el funcionamiento de la Boleta Única Papel.