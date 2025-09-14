Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La semana inicia en Santa Cruz sin paros docentes, luego que la semana pasada el último día en las aulas fue el miércoles ya que miércoles y viernes hubo paro de ADOSAC, mientras que el jueves fue el Día del Maestro.

Pero este lunes la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) tendrá un nuevo congreso provincial a partir de las once de la mañana. La Opinión Austral confirmó que el debate entre los maestros agremiados de cada una de las filiales de la provincia será bajo la modalidad virtual.

Mientras tantos, las asambleas ya se realizaron y desde cada filial postularon darle continuidad al paro de 48 horas para esta semana. Sin embargo, la definición quedará en manos del congreso provincial de ADOSAC que además deberá definir los días en que se implementará la huelga.

Educación Técnica

La Asociación del Magisterio y la Enseñanza Técnica (AMET) definió este sábado una medida de fuerza para la semana próxima, consistente en un paro de actividades de 48 horas, con días aún a confirmar.

La exigencia de los maestros de las escuelas técnicas de la provincia es el de una convocatoria a paritarias salariales, reclamo que vienen llevando adelante desde el regreso a clases tras el receso de invierno.

La medida de AMET se da –además– en el marco del reclamo del otro gremio docente, la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), que la semana pasada realizó también un paro de 48 horas los días miércoles y viernes.