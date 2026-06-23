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La Cámara de Diputados de Santa Cruz había convocado a sesión extraordinaria para este martes a las 12 del mediodía, luego del pedido de los diputados del bloque opositor, quienes solicitaron que el ministro Pedro Prodromos, junto a la conducción de la Policía y del Servicio Penitenciario Provincial, brinde explicaciones sobre la situación de la seguridad pública, ante el conflicto policial.

El bloque de diputados de Unión por la Patria había presentó –como adelantó La Opinión Austral– el viernes pasado una solicitud formal ante la Legislatura. La nota, firmada por legisladores de la bancada opositora, solicitaba que la convocatoria se realice bajo modalidad mixta –presencial y virtual– y que también participen los jefes y subjefes de la Policía provincial, así como las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial. Finalmente, en la convocatoria, el llamado fue para sesión presencial.

Daniel Peralta y Eloy Echazú hablan a la espera del quórum que nunca llegó. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Sin embargo, luego de vencido el plazo de llamado realizado para que los diputados se presenten a sesionar, no se reunió la cantidad necesaria de legisladores y la extraordinaria se quedó sin quórum. Cabe recordar que para que la convocatoria al recinto se pueda plasmar, se deben reunir 13 diputados y diputadas, algo que no ocurrió debido a que la oposición por sí misma no tiene esa cantidad de legisladores y necesita que el oficialismo “preste” al menos tres manos.

Entre los que estuvieron presentes, un total de diez, se encontraban: José “Pepe” Bodlovic, Agostina Mora, Carlos Santi, Carlos Alegría, Lorena Ponce, Daniel Peralta, Carlos Godoy, Karina Nieto, Rocío García y Eloy Echazú.

Desde Unión por la Patria planteaba a los funcionarios que deberán comparecer ante la Legislatura en los términos previstos por el artículo 100 de la Constitución Provincial para ampliar la información remitida oportunamente sobre el estado de situación de la seguridad pública en Santa Cruz.

Cabe recordar que, entre los puntos que los diputados pretenden esclarecer, figuran las intimaciones realizadas por el Ministerio de Seguridad a efectivos policiales mediante la Orden Pública del Día N° 001/28 y las denuncias sobre presuntas presiones ejercidas por mandos superiores para que los agentes depongan las medidas de protesta que mantienen desde hace varias semanas.

Asimismo, la oposición buscaba que el ministro explique la convocatoria de personal administrativo para cumplir tareas operativas y de patrullaje, una decisión adoptada en el contexto de la reducción de efectivos en servicio producto del conflicto salarial.