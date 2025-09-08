La tunelera de Chimen Aike ya está en el barrio 22 de Septiembre para avanzar con la red de gas La nueva tunelera de la empresa Chimen Aike ya se encuentra en el barrio 22 de Septiembre, lista para avanzar con la conexión subterránea de la red de gas bajo la Ruta 3. Los trabajos se retomaron tras incidentes de vandalismo y se espera que la obra beneficie a cientos de familias de la zona.

Distraigas S.A. avanza en la instalación de la red de gas que beneficiará a las familias del barrio 22 de Septiembre de Río Gallegos. La empresa Chimen Aike, responsable de la obra, ya tiene en el lugar la nueva tunelera que permitirá realizar la conexión de manera subterránea debajo de la Ruta Nacional N°3.

Durante la mañana de este lunes, los equipos de Chimen Aike realizaron trabajos de verificación de posibles interferencias en las zonas de Circunvalación y Av. Asturias, para asegurar que la tunelera pueda operar sin dañar caños existentes. Rubén “Carito” Aranda, propietario de la empresa, explicó a La Opinión Austral que “la tunelera tiene 48 toneladas de tiro, lo cual significa que donde toque va a romper, sea el caño que sea. Por eso verificamos todo antes de empezar la operación”.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En horas del mediodía, la maquina ya estaba posicionada, y se espera que los trabajos comiencen esta tarde o, a más tardar, mañana martes. Esta máquina permitirá instalar el caño de gas de manera segura bajo la ruta, agilizando el tendido de la red que llevará gas a cientos de vecinos.

Cabe recordar que días atrás se registraron hechos de vandalismo que afectaron caños de gas y parte de la maquinaria, lo que retrasó temporalmente la obra. Sin embargo, las actividades ya fueron retomadas con normalidad.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Antecedentes y contexto

La llegada de la tunelera a Río Gallegos se produce mientras todavía existen tensiones entre el Gobierno provincial y el municipio por la obra de gas en el barrio 22 de Septiembre. Rubén Aranda destacó la importancia de avanzar pese a los obstáculos: “No nos pueden frenar. Tenemos responsabilidad con nuestra gente y con la infraestructura que se debe entregar a los vecinos”.

Aranda también detalló que la empresa cuenta con los permisos de Vialidad, Distrigas y Camuzzi, y que la tunelera permitirá realizar el cruce de la ruta sin afectar la infraestructura existente. “El tramo más complicado es Circunvalación, que pertenece a Vialidad, no al municipio. Allí vamos a hacer el túnel y luego la prueba final antes de habilitar la red”, señaló.

Con esta obra, los vecinos del barrio 22 de Septiembre podrán acceder a gas natural, mejorando la calidad de vida y potenciando la infraestructura del sector.