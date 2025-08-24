Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente de Distrigas y apoderado del Frente Por Santa Cruz, Marcelo De la Torre, aseguró que la ubicación en la Boleta Única Papel no será un factor decisivo en las elecciones generales del próximo 26 de octubre.

“No creo que haga la diferencia en la posición en que estén los candidatos. Sobre todo si tenemos una buena propuesta y una gestión para demostrar”, afirmó De la Torre, luego de confirmarse que la fuerza oficialista ocupará el séptimo lugar en la boleta.

Finalmente, serán ocho las listas habilitadas para competir en los comicios provinciales. El Partido UNIR, encabezado por Diego Bavio, quedó excluido tras una resolución judicial, lo que modificó el panorama electoral.

Primera elección con Boleta Única en la provincia

De la Torre resaltó que estos comicios marcarán un cambio histórico en Santa Cruz, ya que será la primera vez que se utilice la Boleta Única Papel.

“Es una novedad para todos, vamos a ver cómo responde la ciudadanía. El armado fue distinto, ya que ahora el diseño no lo hacen más las agrupaciones, sino la Secretaría Electoral Nacional. Fue todo un cambio para nosotros”, explicó.