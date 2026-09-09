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El Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), reunido en la sede de Puerto San Julián, emitió dos contundentes pronunciamientos institucionales frente al acelerado proceso de desfinanciamiento que atraviesa el sistema de educación superior público. A través de la Declaración N° 04/26-CS-UNPA, el cuerpo colegiado expresó su enérgico rechazo ante el incumplimiento deliberado de la Ley Nacional 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y NODOCENTE por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
En el documento, firmado por la rectora Prof. Roxana Puebla y el secretario Lic. Darío A. Moscetta, las autoridades remarcaron que el financiamiento estatal no constituye un simple aspecto administrativo, sino la condición material indispensable para garantizar el funcionamiento cotidiano y sostener la misión histórica de la universidad en la Patagonia Austral. Advirtieron que la falta de envío de fondos paraliza las funciones sustantivas de la institución, deteriora drásticamente los salarios del personal docente y nodocente, obstaculiza la mantención de infraestructura y debilita la política de becas que asegura la permanencia de los estudiantes.
Rechazo al arancelamiento
En el mismo pronunciamiento, el órgano superior rechazó categóricamente las disposiciones del Decreto de Necesidad y Urgencia PEN 366/2025, la normativa que habilita el cobro de aranceles a estudiantes extranjeros sin residencia permanente. Las autoridades universitarias sostuvieron que responsabilizar a los alumnos migrantes por la crisis del sistema es una estrategia orientada a estigmatizar a las personas y desviar la atención sobre la decisión estatal de no garantizar los recursos presupuestarios que corresponden por ley.
Asimismo, manifestaron un firme repudio hacia las declaraciones del Presidente de la Nación, quien caracterizó como “terroristas” a estudiantes, docentes, investigadores y periodistas. El Consejo Superior remarcó que quienes se organizan y reclaman de forma pacífica ejercen derechos democráticos amparados por la Constitución Nacional, por lo que consideró que estas expresiones representan un amedrentamiento incompatible con la convivencia democrática que busca deslegitimar las demandas históricas de la universidad pública.
Convocatoria a la marcha
En paralelo, y dando respuesta a un pedido formal elevado por el Centro de Estudiantes y las consejeras de la agrupación La Marea Estudiantil, el Consejo Superior aprobó también la Declaración N° 03/26-CS-UNPA. En ella se advierte que el pasado 18 de agosto se cumplieron 300 días de inobservancia de la Ley de Financiamiento Universitario, un escenario de ahogo que atenta directamente contra el desarrollo de la ciencia nacional y la soberanía del país sobre sus recursos estratégicos.
Ante el agravamiento de esta situación, la UNPA resolvió adherir formalmente y convocar de forma activa a toda la comunidad universitaria —docentes, nodocentes, estudiantes y a la sociedad en general— a participar masivamente de la “Marcha de la Bronca”, la cual se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre. La movilización buscará articular las demandas del movimiento estudiantil con la clase trabajadora para exigir un presupuesto genuino, salarios dignos y la defensa irrestricta de la universidad pública como pilar fundamental para la igualdad en la región.
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