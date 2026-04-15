Con el objetivo de exigir el cumplimento de la Ley de Financiamiento Universitario y en defensa de la educación, la universidad pública y la ciencia, las universidades públicas argentinas están llevando adelante una jornada nacional de 24 horas de actividades académicas, culturales, científicas y de extensión.

“Sin financiamiento y sin salarios dignos, lo que produce, genera y crea la universidad pública argentina se va apagando. No lo permitamos”, sostuvieron desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), integrado por rectores y rectoras de las universidades nacionales, promoviendo la jornada bajo el lema “la universidad no se apaga”.

“La idea es generar actividades para visibilizar todas las funciones que tiene la universidad o que cumple la universidad en el territorio, no es solamente enseñar o generar profesionales, hay un montón de actividades en donde la universidad interviene en el desarrollo del día a día de las comunidades en donde se involucra”, explicó el director de la Escuela de Recursos Naturales de la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, René Asueta, en Radio LU12 AM680.

Docentes, nodocentes y estudiantes participaron de la jornada. Foto: José Silva/La Opinión Austral

En la tarde de este miércoles en el hall de la UNPA-UARG se realizó el cine debate “¿Qué está en juego en la universidad?” a partir de la proyección de la película Puan, a cargo de Natalia Michniuk, Pedro Cornejo y Pablo Godoy.

En tanto que en la Unidad Académica Río Turbio, se realizó el traspaso de la cápsula del tiempo desde su resguardo provisorio a su destino definitivo. La llave y la caja fuerte que contienen cartas, testimonios y objetos quedaron bajo custodia de la UART, donde permanecerán hasta el año 2076.

La cápsula del tiempo de la UART se trasladó a su destino definitivo.

En el marco de la jornada, Asueta señaló que se busca “visibilizar las acciones que se generan enlas carreras para mostrar que la universidad no solamente enseña, sino que también genera información, genera tecnología y la reducción tanto del presupuesto o la no actualización de los salarios también vanen deterioro de toda esta actividad”.