Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Santa Cruz (UTN FRSC), confirmó su adhesión al paro nacional universitario de 24 horas convocado para este miércoles 14 de octubre, sin asistencia a los lugares de trabajo. La medida alcanzará al personal docente y nodocente.

La jornada de protesta fue convocada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, con la participación de los gremios APUTN y FAGDUT. Entre los principales reclamos se encuentran la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial frente a la inflación y la asignación de un presupuesto acorde con las necesidades del sistema universitario.

La UTN y la UNPA convocaron a la marcha del jueves a las 17:00 en Río Gallegos. (Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

Bajo la consigna “Por la educación, la soberanía y la democracia”, la medida se enmarca en los reclamos del sector por el financiamiento de las universidades públicas y la defensa de las condiciones laborales de quienes desarrollan sus actividades.

5ª Marcha Federal Universitaria

En este contexto, la UTN Santa Cruz también invitó a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a participar de la 5ª Marcha Federal Universitaria, que se realizará este jueves 15 de octubre.

La convocatoria establece como punto de encuentro la avenida de los Inmigrantes 555, a las 16:00, mientras que a las 17:00 está prevista la concentración en la Plaza de los Leones, ubicada en la intersección de las avenidas San Martín y Mendioroz.

Una de las más importantes en convocatoria fue la Marcha federal universitaria del 23 de abril de 2024 en Río Gallegos. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL).

La movilización busca reunir a los cuatro claustros universitarios –docentes, nodocentes, graduados y estudiantes-, además de organizaciones y ciudadanos que acompañen el reclamo en defensa de la educación pública.

Desde la institución señalaron que la convocatoria apunta a defender el derecho a una universidad de calidad, con los recursos necesarios para desarrollar sus funciones de enseñanza, investigación y extensión.

“Defender la Universidad Pública es defender una herramienta fundamental para la formación, la producción de conocimiento y la construcción de oportunidades para toda la sociedad”, expresaron desde la UTN Facultad Regional Santa Cruz.