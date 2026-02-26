Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del debate que realiza el Senado por la reforma de la Ley de Glaciares, la Faculta Regional Santa Cruz se pronunció al respecto mediante una resolución en la cual advirtieron que “Estas modificaciones atentan a la protección de la soberanía hídrica y ambiental de la provincia”, y agregó que “El intento del Gobierno nacional de reformar el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial sancionado en 2010, busca, entre otras cosas, transferir facultades claves a las provincias y realizar una relectura del artículo 6, el cual actualmente prohíbe la actividad minera, hidrocarburífera e industrial en estas zonas protegidas para resguardar el agua dulce”.

Desde la UTN recordaron que en 1972, el Presidente Juan Domingo Perón ya advertía que “la humanidad marchaba hacia el suicidio a través de la dilapidación de los recursos naturales”. En ese sentido, la Facultad reafirmó que “no existe soberanía política ni independencia económica sin soberanía ambiental y tecnológica”. Y bajo esta visión, “los glaciares no son simplemente hielo, sino una infraestructura estratégica natural cuyo manejo debe garantizar el patrimonio de las generaciones futuras y no servir meramente a la rentabilidad extractiva de corto plazo”.

Señalaron que la reforma pretende restringir la protección legal únicamente a aquellos glaciares que cumplan una “función hídrica estratégica” comprobada. Desde la ciencia aplicada, la FRSC refuta este criterio, argumentando que todos los cuerpos de hielo en cuencas áridas o semiáridas cumplen funciones de regulación, y que reducir el ámbito de protección deja vulnerable al ambiente periglaciar, vital para los ecosistemas de alta montaña.

Respecto a las actividades extractivas y la modificación del Artículo 6, indicaron que “la defensa de este artículo es clave porque establece las prohibiciones taxativas para preservar el recurso, ya que a partir del mismo se impide la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, así como la instalación de industrias en las zonas protegidas”. Además, la norma prohíbe expresamente la construcción de obras o infraestructura que pueda modificar la dinámica natural del hielo o la calidad del agua, y veda el almacenamiento o manejo de sustancias tóxicas en estos ecosistemas.

Asimismo, alertaron sobre el debilitamiento del Inventario Nacional de Glaciares, una herramienta gestionada por el IANIGLA (Conicet) que ha identificado más de 16.900 cuerpos de hielo en el país. “Delegar facultades a las jurisdicciones locales sin el rigor técnico centralizado pone en riesgo la unidad de gestión de las cuencas y fragmenta la información científica ante presiones de inversiones inmediatas”, ampliaron.

La UTN Santa Cruz manifiesta su preocupación frente al avance de la iniciativa que promueve el Gobierno nacional, ya que la misma impactaría de manera directa en la provincia. “Santa Cruz es emblema de la riqueza glaciológica argentina porque alberga la mayor superficie de hielo del país fuera de la Antártida, incluyendo el Campo de Hielo Sur. La alteración de la ley afectará directamente en la seguridad hídrica de la provincia, amenazando la cuenca del Río Santa Cruz y los caudales que alimentan tanto el consumo humano como los proyectos hidroeléctricos y agropecuarios.

Desde la Facultad Regional Santa Cruz solicitaron a todos los representantes legislativos de la provincia, el mantenimiento de la Ley 26.639 en su espíritu original y la defensa del Inventario Nacional como herramienta científica soberana.