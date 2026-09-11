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En Santa Cruz las faenas de esquila preparto ovina ya se iniciaron ofreciendo un producto de buena calidad fina, aunque sensiblemente más livianos en algunas mesetas debido a los efectos residuales de la sequía acumulada en el ciclo 2025-2026, según surge del Informe Mensual de Agosto de 2026 elaborado por el Instituto de Promoción de la Ganadería de Santa Cruz (IPG).

En materia del clima reciente, agosto mantuvo una adecuada humedad con lluvias abundantes en la zona de Deseado y sectores de Guer Aike, a diferencia de otras áreas que presentan mayor aridez. En las cotas altas la nieve superó los 20 a 30 centímetros con presencia de escarcha pronunciada, registrándose tales condiciones en la meseta del Guenguel, la zona Pellegrini, Pampa Alta y la franja de los Baguales.

A nivel de cotizaciones internacionales, los precios muestran señales de recuperación y permiten achicar la brecha con los valores de referencia del mercado australiano. La categoría Pre Parto de 18.5 micras al 65 por ciento de rendimiento al peine cotiza en 9,45 dólares por kilo, mientras que la opción de 20 micras alcanza los 8,37 dólares y la de 25 micras se sitúa en 4,81 dólares. Por su parte, en las variantes Post Parto con rendimiento al 55 por ciento, los valores se posicionan en 7,70 dólares para las 18.5 micras, 6,89 dólares para las 20 micras y 4,05 dólares para las 25 micras. La brecha entre finuras de 20 y 25 micras se ubica en un 74 por ciento, al tiempo que el indicador de la lana australiana registra 13,25 dólares, acumulando una suba interanual del 62 por ciento.

La lana enfrenta desafíos productivos. alertaron desde Santa Cruz.

Caída de stocks y contracción productiva

Detrás de la firmeza en los valores internacionales no opera una expansión desmedida de la demanda, sino una drástica reducción de stocks y de la oferta global de la fibra. La solidez de las compras en los centros de procesamiento mantiene incertidumbres, operando más como una potencialidad que como una realidad consolidada. En este marco, las referencias internacionales para el lote de 20 micras al 65 por ciento de rendimiento (AWI) se posicionan en 9,77 dólares por kilo, mientras que el indicador equivalente del Sistema de Información de Precios Mercado Lanero (SIPYM) se ubica en un 86 por ciento respecto del parámetro australiano, marcando un comportamiento más acoplado a la plaza externa.

Esta coyuntura de mercado convive con un escenario productivo nacional en contracción estructural. De acuerdo con las proyecciones de la Federación Lanera Argentina (FLA) incluidas en el reporte técnico, la zafra 2026-2027 registrará una producción estimada de apenas 29,1 millones de kilogramos sucios. La cifra representa el punto más bajo en más de un siglo de registros, consolidando un declive constante desde los 39,7 millones de kilos obtenidos en el ciclo 2021-2022.

El volumen total disponible al comienzo de la nueva campaña ascenderá a 61,9 millones de kilos sucios, sosteniéndose sobre un remanente inicial de 32,8 millones de kilos. Esta reducción en las existencias viene precedida por un elevado nivel de ventas al exterior durante el período 2025-2026, cuando las exportaciones treparon a 46,1 millones de kilos sucios y generaron un ingreso de 203 millones de dólares, lo que significó un incremento del 77 por ciento en el valor exportado. En contraposición, el consumo interno absorbió solo 1,6 millones de kilos, arrojando un balance interzafras negativo de 16,6 millones de kilos y dejando el remanente de inicio en su piso histórico.

En el plano financiero y cambiario local, la plaza opera con una cotización del dólar BNA comprador a 1.502 pesos y un dólar libre en 1.555 pesos, registrando una devaluación oficial acumulada del 4 por ciento en lo que va del año y una brecha cambiaria reducida al 4 por ciento. La inflación acumulada entre enero y agosto alcanza el 21,4 por ciento, en tanto las tasas para préstamos bancarios conservan un nivel elevado pero insinuando una tendencia a la baja, con el Banco Central autorizando a las entidades financieras a prestar hasta el 15 por ciento de su cartera en moneda extranjera.