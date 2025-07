Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este sábado y domingo comenzó una nueva prospección del langostino en las subáreas 12 y 7, luego del fracaso de las dos anteriores que se realizaron en las subáreas 4 y 5 y las subáreas 13 y 11 Los resultados por ahora, de las campañas anteriores no permitieron a las autoridades dar por habilitada la pesca comercial del crustáceo en la zona de veda de juveniles de merluza (ZVJM).

Más allá de eso, aunque se diera por habilitada la pesca comercial, la parálisis de la flota tangonera que lleva ya más de 100 días tampoco permitiría una reactivación de la zafra, en tanto no se resuelva el conflicto gremial.

La prospección del Langostino avanza ahora en las subáreas 12 y 7 . FOTO: REVISTA PUERTO.

El acuerdo

La Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca (Aacpypp) fue el primero en llegar a un punto de consenso con las empresas, que incluyó aceptar una modificación temporal en el cálculo del salario por producción a la baja. Luego, este viernes, el acuerdo llegó con el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA). Ahora sólo resta el Sindicato de Obreros de Mar Unidos (SOMU).

El personal de maquinaria firmó un acuerdo temporal con parámetros contractuales y valores de referencia similares a los acordados con Capitanes, aunque con particularidades que reflejan las demandas específicas del personal de máquinas. Desde el punto de vista salarial, se garantiza que los trabajadores perciban ingresos equivalentes a los obtenidos durante la zafra anterior

El sindicato informó que se redefinieron los valores de producción del langostino congelado a bordo, tomando precios de referencia de USD 4.524 dólares para la caja de 2 kilos de calibre L1 y de USD 5.148 para la caja de 1 kilo, lo que representa una reducción del 22% respecto de los valores anteriores. Algo similar a lo aceptado por el gremio de los Capitanes. A su vez, el salario básico, que fue actualizado, será absorbido por el régimen de producción, modificando la estructura de ingresos de los tripulantes.

El acuerdo regirá hasta el 30 de diciembre de 2025, con posibilidad de prórroga únicamente por decisión conjunta de las partes. Se indicó que los valores asignados a cada producto estarán íntimamente ligados a los precios del mercado internacional y serán definidos antes del inicio de cada temporada. Además, se acordó un sistema de revisión trimestral, con cláusulas de ajuste automático ante cualquier variación en los valores de referencia.

“Sabemos que ningún acuerdo es ideal en un contexto como el actual, pero creemos que este punto de equilibrio temporario nos permite resguardar lo esencial: el trabajo, el salario y la salud de nuestros compañeros y compañeras”, sostuvo el sindicato tras la firma del acta. Y remarcaron que los resultados, más benignos que lo pretendido por las empresas, se debió a la “firmeza que sostuvimos desde el 18 de marzo frente a intentos empresariales de imponer condiciones regresiva”.

La resistencia del SOMU

Lejos de una negociación, el SOMU presentó una denuncia formal ante el Ministerio de Capital Humano, acusando a las cámaras empresarias pesqueras CAPECA, CAPIP y CEPA por un “lockout patronal” en la flota congeladora de altura. La nota, que lleva la firma del secretario general Raúl Omar Durdos y el secretario de Pesca Ángel Juan Navarro, rechazan la parálisis de la flota tangonera amarrada en puerto desde el 17 de marzo, “sin abonar los salarios básicos a los tripulantes”.

El gremio afirma que, en forma unilateral, “las empresas decidieron no reactivar las operaciones hasta que no se reacomodaran los valores salariales del sector, dejando sin tareas efectivas a los trabajadores y violando así lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Contrato de Trabajo, la legislación vigente y el convenio colectivo”.

A consecuencia de ello, el SOMU denuncia que las cámaras pesqueras suspendieron el pago de los salarios básicos de los tripulantes de la flota congeladora tangonera, argumentando las medidas gremiales. No obstante, el sindicato sostuvo que esa actitud es ilegal, dado que los trabajadores tienen derecho a percibir el básico aún en períodos de veda o de cierre de las zonas de pesca, como establece el convenio colectivo aplicable al sector. Y pide a la Secretaría de Trabajo que intime a las Cámaras a regularizar la situación en un plazo de 48 horas.

El secretario general del SOMU, Raúl Durdos, junto al secretario Juan Navarro, denunciaron a las Camaras.

La desazón de los marineros

Mientras la dirigencia de los marineros se mantiene intransigente, diferentes agrupación de tripulantes, sobre todo de Puerto Madryn, dónde se estima que hay unas 8 mil familias afectadas, reclaman que Durdos y Navarro encabecen una asamblea en la ciudad chubutense.

Alexis López, referente de la Agrupación “25 de Noviembre”, en declaraciones al diario El Chubut, sostuvo que la situación es crítica. Denunció que estuvo el secretario de pesca del gremio, Juan Navarro pero por pocas horas y sin convocar a los afliados. “Tienen que llamar a una asamblea informativa urgente, que llamen a una asamblea como corresponde. Lo que no entendemos, es que Madryn siendo el epicentro del conflicto, cómo nuestros dirigentes no llaman a una asamblea. No baja (Raúl) Durdos, no baja (Juan) Navarro a realizar una asamblea como tiene que ser. No se tendrían que haber manejado de esta manera”.

“La verdad es que la familia está en crisis, somos conscientes de que no podemos perder ningún derecho adquirido y la postura de todas las bases es la misma: vamos a aguantar hasta el final y queremos salir a trabajar con la dignidad intacta”. Recordó que el 70% de la marinería es personal de relevo y si no navega no cobra. “Desde septiembre que se paró la flota hay muchos compañeros que no trabajaron más“.

Empresarios, gremios y actores de la cadena pesquera se reunieron en Mar del Plata.

La crisis es Mar del Plata

En la localidad de Mar del Plata se reactivó un espacio de debate que estaba en el olvido desde hace más de una década: la mesa intersectorial portuaria y pesquera. Nacida en 2011 con el objetivo de articular respuestas a la crisis del sector, esta mesa ha vuelto a cobrar vida, impulsada por la gravedad de la situación actual. Sus actores, empresarios, gremios y actores de la cadena productiva portuaria, afirman que esta crisis es “mucho más cruda que en 2011“.

Bajo el lema “Pensamos juntos políticas pesqueras y portuarias”, los actores portuarios más profesionales técnicos coincidieron en la necesidad de reactivar este ámbito. La meta es conformar una Cámara intersectorial que elabore propuestas urgentes para la recuperación del sector. Y remarcaron que la crisis pesquera está dejando un tendal de trabajadores sin empleo y golpeando a toda la cadena de valor, desde la descarga hasta la logística, la industria naval, el comercio y los servicios.