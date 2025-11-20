Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las regalías hidrocarburíferas son el fiel reflejo de la situación actual de la actividad petrolera en Santa Cruz. Más aún en la extracción de petróleo.

Mientras que la liquidación de regalías correspondiente al petróleo producido en enero de este año alcanzó los USD 21.681.339,29, el último pago del tributo, correspondiente a la producción de crudo de septiembre de este año, apenas fue USD 8.424.283,97.

Solo de junio a julio, la pérdida de regalías tanto por producción como por precio, significó casi USD 6 millones menos.

Las causas del retroceso

Dos ejes fundamentales inciden en esa drástica caída de las regalías petroleras en Santa Cruz.

El precio internacional del barril de Brent mostró una caída sostenida a lo largo del año. Pasó de un promedio de USD 79,27 en enero de este año a USD 63,55 en lo que va de noviembre. Lo que implica una caída de -19,8% por unidad. La firma final del traspaso de áreas de YPF a Fomicruz, aunque la operadora quedó con la administración hasta tanto se licitaran y adjudicaran nuevamente las áeas, marcó un quiebre productivo, que se vio reflejado en la liquidación de las regalías. En enero se produjeron 324.453,96 m3 de petróleo en la provincia. En junio fue 238.196,25 y en septiembre apenas se extrajeron 146.003,22 m3. Las regalías petroleras de los últimos meses fue, levemente, superior al peor mes de la pandemia de 2020. FUENTE: SECRETARÍA DE ENERGÍA DE NACIÓN.

Recuperar producción vital para retomar el nivel de ingresos

El gobierno de Santa Cruz trabaja en una nueva ley de incentivos para los campos maduros, que contempla, en palabras del gobernador Claudio Vidal, un nuevo esquema de regalías petroleras y otros incentivos fiscales.

Esto está en línea, con lo que el Gobierno nacional pidió como contraparte a la provincia de Chubut, para concretar una quita de retenciones a la exportación de crudo convencional chubutense, en el acta acuerdo que se firmó este martes por parte del ministro de Economía Luis Caputo y el gobernador Ignacio Torres.

Esas medidas fiscales que pan, fundamentalmente por un régimen diferencial de retenciones y de regalías, sólo se adoptarán si las operadoras presentan el compromiso de inversión de esos “ahorros fiscales” en sus yacimientos mirando la siguiente prioridad:

a) Incrementen la producción de hidrocarburos convencionales mediante proyectos de desarrollo, incluyendo aquellos que requieran la aplicación de técnicas de recuperación secundaria y terciaria;

mediante proyectos de desarrollo, incluyendo aquellos que requieran la aplicación de técnicas de recuperación secundaria y terciaria; b) Promuevan la reactivación de equipos torre , en especial los afectados a perforación de nuevos pozos hidrocarburíferos.

, en especial los afectados a perforación de nuevos pozos hidrocarburíferos. c) Pongan en valor pozos inactivos o de baja productividad.

o de baja productividad. d) Incorporen tecnologías que permitan mejorar la eficiencia de los procesos de producción y reducir costos

Santa cruz necesita, imperiosamente, recuperar producción. Eso es sinónimo no sólo de mayores ingresos, sino también de más empleo, no sólo en forma directa por las tareas en los yacimientos, sino también por un crecimiento de la demanda de servicios conexos.

Esto a su vez impacta, de lleno, en la circulación económica de las localidades cercanas a la explotación, lo que permite una mayor recaudación por ingresos brutos. Como dijo la CEPH, se trata de un círculo virtuoso en el que, pese a que en principios puede parecer una “pérdida”, termina resultando un “ganar-ganar” para todos los involucrados.