En noviembre de 2025 el Gobierno nacional giró a las provincias y a CABA un total de $5.257.000 millones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, lo que representa una variación nominal del 24% respecto a 2024. Sin embargo, descontando el proceso inflacionario, la cifra se traduce en una baja real del 5,4%.

Las transferencias automáticas netas (es decir, coparticipación sin leyes complementarias ni compensaciones) registraron a su vez una caída real del 5,5% interanual. Este desempeño se explicó principalmente por una baja real interanual del 3,3% del impuesto a las ganancias y un descenso del IVA. En conjunto, ambos tributos mostraron en noviembre una caída real del 3,4%. Esto se suma a la caída del 12,8% en impuestos internos.

En el acumulado a noviembre del año, las transferencias automáticas alcanzaron los $54.538.000 millones, frente a $37.887.000 millones para igual periodo del año anterior. De este modo, exhibieron una variación nominal del 44%, que se traduciría en una suba real del 1,5% al descontar la inflación del período.

El Iaraf realizó el ranking de las provincias respecto de las transferencias recibidas.

Santa Cruz la que más sufrió

En el análisis por jurisdicción, un informe del Iaraf indicó que todas las provincias registraron variaciones reales negativas: se observó una brecha de 3,8 puntos porcentuales entre Santa Cruz, que sufrió la mayor caída (-6,6%), y Salta (-2,8%), que tuvo la menor baja.

La provincia de Santa Cruz recibió durante el mes de noviembre un total de transferencias automáticas por $78.753,7 millones. Esto significó una merma, nominal, de -3,7% respecto de las transferencias de octubre, que totalizaron $81.261,10 millones.

En tanto un año antes, los montos recibidos fueron de $63.705,20 millones. Esto da un crecimiento interanual nominal de casi 23%. Desagiada la inflación estimada en los últimos doce meses, se observa que en el anteúltimo mes del año, la pérdida real de recursos para Santa Cruz estuvo en el orden del 6,6%, (1,2 punto más alta que el promedio de las 24 jurisdicciones).

La distribución de las transferencias automáticas por provincia. FUENTE: IARAF.

Menos para los Municipios también

En cuanto a las transferencias específicas por Coparticipación Federal de Impuestos, que luego se subdistribuyen (una parte) a las 20 localidades santacruceñas, la retracción fue mayor.

Durante el mes de noviembre Santa Cruz recibió por la CFI un total de $69.794,41 millones. Esto estuvo, apenas, por debajo de octubre cuando los giros totalizaron $70.344.50 (-0,7%). Lo que reflejó un retroceso real, desagiada la inflación, respecto de Noviembre de 2025, de casi 8 puntos.