En un operativo de máxima reserva, Lázaro Báez llegó este domingo por la mañana a la cárcel de Ezeiza, donde ingresó directamente al hospital penitenciario. Según la información a la que accedió La Opinión Austral, el empresario se habría comunicado con algunos familiares, aunque sus abogados aún no recibieron notificación oficial sobre el nuevo lugar de detención.

Este medio también pudo confirmar que fue trasladado en camioneta desde la Unidad Penitenciaria Federal N° 15 de Río Gallegos hasta Trelew, recorriendo 1.100 kilómetros, para luego abordar un avión privado que lo condujo al establecimiento en el que recibió atención médica. Fuentes judiciales y del Servicio Penitenciario Federal (SPF) indicaron que Báez ocupa una celda individual con baño y ducha, medida adoptada por su estado de salud.

Durante la audiencia por el hábeas corpus del viernes, grabada en el Juzgado Federal, el Servicio Penitenciario explicó que no podía trasladarlo al hospital Samic de El Calafate, a unos 300 kilómetros de Río Gallegos. A propósito, un allegado al empresario expresó a La Opinión Austral: “Es una vergüenza total”.

El ingreso se produjo alrededor de las 11, tras un traslado combinado por tierra y aire realizado mediante un vuelo privado del Estado Nacional destinado a operativos especiales. En todo el recorrido, Báez estuvo acompañado por personal médico que monitoreó su condición. Voceros cercanos señalaron que la prioridad fue atender el sangrado que lo afecta desde hace días y las posibles complicaciones intestinales, situación ya advertida por su defensa.

Cabe recordar que el juez de ejecución penal, Néstor Costabel, dispuso el traslado con carácter urgente después de que el juez federal Claudio Vázquez ordenara su derivación por el delicado cuadro de salud. El movimiento desde la Unidad Penitenciaria Federal N° 15 de Río Gallegos se concretó este sábado, en medio de críticas del entorno familiar y del equipo legal por la falta de notificación previa.

Hasta el momento, al Juzgado Federal de Río Gallegos no ingresó la apelación de la defensa respecto de la denegatoria al hábeas corpus presentado días atrás, en reclamo de mejores condiciones médicas y prisión domiciliaria.

“Técnicamente desaparecido”

La representación legal de Báez, encabezada por los abogados Lucas y Yanina Nicoletti, denunció el sábado una “situación de gravedad institucional” al desconocer el paradero de su cliente. Afirmaron que el operativo se habría concretado sin resolución firme y mientras aún tramitaban recursos judiciales.

“Esto no solo vulnera garantías procesales básicas, sino que remite a prácticas de épocas que creíamos superadas”, sostuvo Yanina Nicoletti en diálogo con La Opinión Austral. Por su parte, Lucas Nicoletti remarcó que “técnicamente estaba desaparecido” durante varias horas del sábado.

El Servicio Penitenciario Federal evitó brindar detalles acerca de la logística, pero aclaró que se trató de un procedimiento de seguridad previsto por protocolo, y que Báez permaneció bajo custodia permanente durante todo el trayecto.

