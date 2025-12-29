Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La situación en los comercios de Santa Cruz dista de ser buena. En diciembre suelen subir las ventas por las fiestas, pero compensa en parte el arrastre del año con los compromisos con los servicios, impuestos y personal. Al menos en este cierre del 2025, pareció repuntar al primer semestre que, a juzgar por el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Afines Río Gallegos (CCIARG), Leandro Fadul, fue muy malo.

Entrevistado en Radio LU12 AM680, se refirió a las ventas del último mes de año, las que repuntaron en varios rubros producto de las fiestas. “La verdad que en un año malo, con un semestre muy malo, diciembre es un poco esa salvación que todo el comerciante Pyme esperaba y un poco resulta ser así, aunque hay algunos rubros en los cuales varía la realidad o la percepción de lo que fue la actividad económica”, aclaró para comenzar.

Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Afines Río Gallegos (CCIARG), Leandro Fadul.

Fadul también señaló que, así como desde la perspectiva del consumidor el aguinaldo le permite salir, darse una vuelta, buscar alguna que otra cosa y comprarla, “esta venta si se quiere incremental de la oleada de diciembre, la Navidad y las fiestas de fin de año, en líneas generales el comerciante nos expresa que alcanzó al menos para pagar los aguinaldos”, dijo.

Para el presidente de la CCIARG esto habla “de la responsabilidad” de los comerciantes ya que a diferencia de otras épocas “donde la bonanza era otra y las ventas incrementales de diciembre tenían que ver con una mejora si se quiere para el comerciante Pyme, en este caso está abocada y enfocada en esa responsabilidad y por suerte la gran mayoría ha podido cumplir con esto”.

“Fue un año y un semestre malo”. (Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

También sostuvo que este diciembre marcó una “leve mejora”. El comerciante PYME “por genética en Argentina, no solamente en Río Gallegos o en Santa Cruz, es resiliente, y de alguna forma se va acoplando y amoldando a las realidades y a las condiciones que imponen las coyunturas”.

Asimismo, sostuvo que no todas las realidades son iguales en los rubros. “Algunos rubros específicos como el de estética, peluquería, librerías…esos no han tenido una mejora interanual”. Aunque “sí han tenido un aumento respecto al mes anterior o al semestre, que como digo fue muy malo, pero esos rubros particularmente nos han expresado una caída interanual que ronda entre el 20 y el 30%”.Y subrayó: “Eso también hay que tenerlo en cuenta, hay que mirarlo con el ojo fino porque seguramente algo esté sucediendo, no es algo que se deje de hacer por deseo, la gente va por las prioridades”.