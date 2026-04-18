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El presidente de la CCIARG (Cámara de Comercio y Afines de Río Gallegos), Leandro Fadul, mantuvo encuentros con dirigentes de diferentes dirigentes políticos, en el marco de la ley de emergencia comercial aprobada semanas atrás en la Cámara de Diputados.

En principio, se reunió con el jefe de Gabinete de la provincia, Pedro Luxen, donde analizaron situación de los comerciantes y de las pymes, y la puesta en marcha de un plan de la obra pública provincial que dará más empleo y que también genera una mayor actividad económica. Al respecto, Fadul destacó “la atención y el buen diálogo con el jefe de Gabinete, a quien le fuimos a plantear la necesidad de poner en vigencia los planes, moratoria con el resto de los organismos de recaudación del Estado provincial, que surgen de la ley de emergencia comercial“.

La reunión entre Leandro Fadul, Guillermo Polke y José María Carambia.

Asimismo, también se reunió con el senador José María Carambia (Por Santa Cruz), con el objetivo de analizar la situación actual de las pymes en la provincia. Se destacó la importancia de generar políticas y herramientas que acompañen al sector productivo y fomenten el crecimiento económico.

Durante la charla que mantuvo con la diputada nacional Moira Lanesan Sancho.

Por su parte, mantuvo un encuentro con la diputada nacional Moira Lanesan Sancho (Fuerza Patria), donde también analizaron la situación en el sector.