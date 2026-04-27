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El Concejo Deliberante de Río Gallegos recibe a más de 30 delegaciones y más de 80 concejales de distintos puntos del país, en el marco de “Legislaturas Conectadas“. Durante dos jornadas, representantes de trece provincias participan de espacios de trabajo, intercambio y debate institucional. Los ejes del encuentro son salud mental, movilidad urbana y herramientas para fortalecer la cercanía con la comunidad.

La ciudad de Río Gallegos fue elegida como sede de este encuentro federal, que durante dos jornadas reúne a presidentes de concejos deliberantes, concejales, vicepresidentes, secretarios legislativos, asesores, equipos de comunicación, autoridades administrativas y representantes institucionales de diferentes municipios argentinos.

El acto de apertura estuvo encabezado por la presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Río Gallegos, Daniela D’Amico, junto a la coordinadora general de Legislaturas Conectadas, Julieta Aldea, en una jornada que marcó el inicio de una agenda de debate, capacitación e intercambio entre cuerpos legislativos locales.

Entrevistada por Radio LU12 AM680, D’Amico expresó que en este desafío de ser anfitriones “nos encontramos muy contentos, con espacios de capacitación e información que es bueno para la comunidad y todos los legisladores”.

Sobre los temas centrales, puntualizó que en la primera jornada estuvo disertando la presidenta del Colegio de Psicólogos de Santa Cruz, hablando sobre salud mental y “lo importante que es tenerla en cuenta“, y agregó que también se trabajaría sobre urbanismo y distintos temas en equipos de trabajo.

En cuanto a las expectativas, mencionó que uno de los principales aspectos a destacar era “estar conectados, ya que cuando trabajás en conjunto con otros legisladores te hace una apertura sobre situaciones que pueden ser similares en las ciudades“. “O tomar el trabajo de uno y otro para plasmarlo en lo legislativo“, destacó la presidenta del HCDRG.

La agenda

Por su parte, desde el Concejo Deliberante de Río Gallegos se destacó la importancia de recibir a representantes de todo el país en una instancia que fortalece el trabajo parlamentario local, promueve el intercambio de experiencias y posiciona a la capital santacruceña como punto de encuentro para el debate institucional.

El programa “Legislaturas Conectadas” está conformado por redes interparlamentarias de comunicación y acción institucional que vinculan a los poderes legislativos de Argentina y la región entre sí y con la ciudadanía. Sus principios rectores son el federalismo y la democracia, en un marco de respeto y pluralismo ideológico.

El encuentro cuenta con la participación de delegaciones provenientes de Chubut, Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán, entre otras jurisdicciones representadas por autoridades legislativas y equipos técnicos.

En representación de Santa Cruz, participan delegaciones de Caleta Olivia, El Chaltén, Gobernador Gregores, Las Heras, Perito Moreno, Piedra Buena, Puerto Deseado, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Gallegos, Río Turbio y 28 de Noviembre, lo que refuerza el carácter provincial y federal de la convocatoria.

La primera jornada, realizada este lunes, tuvo como eje temático la salud mental, con la presentación de especialistas, un espacio de consultas, instancias de intercambio y trabajo en equipos, además de la puesta en común de conclusiones generales. La agenda también contempla momentos de encuentro entre las delegaciones participantes.

La segunda jornada, que se realizará este martes, estará centrada en la movilidad urbana, con nuevas exposiciones de especialistas, espacios de consulta, trabajo en equipos, conclusiones e intercambio entre los concejos deliberantes presentes. Además, se abordarán herramientas para fortalecer la cercanía a la comunidad, como parte de una agenda orientada a mejorar el vínculo entre las instituciones legislativas y la ciudadanía.

Durante el encuentro se desarrollan paneles, mesas de trabajo, espacios de consulta, actividades de intercambio y conclusiones finales, con el objetivo de compartir experiencias legislativas, debatir problemáticas comunes y proyectar líneas de trabajo conjunto entre concejos deliberantes de distintas regiones del país.

El cierre de las jornadas incluirá la definición del próximo encuentro, como parte de la continuidad del trabajo impulsado por Legislaturas Conectadas y del fortalecimiento de las redes interparlamentarias entre municipios argentinos.