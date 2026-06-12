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En sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados de Santa Cruz trató el proyecto de ley de Financiamiento en dólares que impulsa el gobernador Claudio Vidal, que en la tarde noche de este viernes, volvió a comisiones.

Durante el cuarto intermedio, el presidente de la Cámara de Diputados, Fabián Leguizamón manifestó a La Opinión Austral: “Estamos hablando de un crédito que le significa a la provincia recursos para poder cambiar la realidad de los santacruceños“.

“Por el rol institucional que tienen los diputados sabemos que muchas veces, como en esta, tienen la responsabilidad de definir cuestiones que tienen que ver con el futuro y sobre todo una cuestión tan urticante para los santacruceños que está vinculada a la situación económica”, añadió.

“Muchos tienen la responsabilidad y sobre todo los de la oposición de tener la madurez política de poder acompañar en esta situación tan difícil, en definitiva no estamos hablando de Claudio Vidal sino de un beneficio que es para todos los santacruceños”, acotó.

Leguizamón recordó que “estamos hablando del futuro de nuestros hijos, para nuestros nietos, son obras de infraestructura, obras que van a quedar y van a servir para la posteridad. Más allá de esto, hay que decirlo, estamos hablando de la pauta salarial, de cubrir el déficit y generar mano de obra genuina“.

“Los mecanismos de consenso y de diálogo tienen que existir siempre”. FABIÁN LEGUIZAMÓN, VICEGOBERNADOR

Por otro lado, sobre el aporte que los legisladores nacionales pueden hacer a Santa Cruz en el actual contexto económico, tema mencionado por un diputado, Leguizamón sostuvo que “ya tienen la responsabilidad de trabajar por Santa Cruz, ir a buscarlos para que nos ayuden me parece que es una paradoja”.

“Creo que cada uno tiene una responsabilidad, si sabe que la provincia no está pasando por un buen momento las puertas del gobernador, que fue electo por la mayoría de los santacruceños, están abiertas. Entiendo que los mecanismos de consenso y de diálogo tienen que existir siempre”, señaló.

“Hoy la responsabilidad recae directamente en la Cámara de Diputados y son ellos los que tienen la definición de lo que va a pasar con el futuro de los santacruceños”, cerró.