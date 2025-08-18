Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una de las sorpresas del fin de semana político en Santa Cruz fue el primer candidato a diputado nacional por el PRO. La designación recayó sobre el dirigente de origen radical “Leo” Roquel, el exconcejal de Río Gallegos y que nunca estuvo de acuerdo con la decisión de su partido, la UCR, de ir en el frente electoral “Por Santa Cruz”.

Este lunes, habló en LU12 AM680 para referirse a por qué integra la lista del PRO y qué tipo de elector espera conquistar de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, donde los santacruceños van a renovar tres bancas de diputados nacionales. A “Leo” Roquel lo acompañará segunda en la lista, la docente y exsecretaria general del gremio AMET, Andrea Gallegos.

“Leo” Roquel y Andrea Gallegos, los dos principales de la lista del PRO.

“Tanto el radicalismo como el PRO han trabajado en un frente electoral desde el 2015 al 2023, con diferentes nombres, con Cambia a Santa Cruz, con Nueva Santa Cruz y hemos integrado un frente electoral” pero, en esta oportunidad, “no se pudo generar antes de los plazos que solicitaba la justicia poder conformar un frente electoral” ya que “el PRO, que antes estaba dentro del frente electoral de por Santa Cruz, decidió jugar por afuera y eso no nos permitió poder hacer este armado junto con el ARI Coalición Cívica y otros partidos que han sido siempre parte de este frente electoral”, aclaró.

“Conseguimos llegar a un acuerdo con dirigentes del PRO a nivel nacional“. Leo Roquel.

Para Roquel, esta elección “va a terminar siendo un gran PASO, porque hay muchos partidos que han decidido presentarse igualmente, para no perder la posibilidad de que sean considerados en las próximas elecciones”. Sobre el acuerdo propiamente dicho, señaló: “Nosotros conseguimos llegar a un acuerdo con dirigentes del PRO a nivel nacional y con dirigentes del PRO a nivel provincial, para ocupar un lugar de preponderancia y que la gente de Santa Cruz tenga una alternativa a la hora de votar en octubre, en nuestra figura en Río Gallegos, tanto como Andrea Gallegos en Caleta Olivia y demás dirigentes que tenemos en la lista”.

El electorado

El exconcejal manifestó que “va a ser muy importante lo que podamos ir trabajando en estos meses de campaña y pudiendo recorrer la provincia y trabajando sobre cada una de las problemáticas”.

Sobre a qué electorado busca llegar, Roquel afirmó: “Nos pasó en estos meses estar en reuniones con muchísimos dirigentes y muchísimos vecinos que nos decían ¿A quién vamos a votar en octubre?” y agregó: “Esta polarización que se estaba dando a nivel nacional entre el kirchnerismo y la Libertad Avanza, había muchísimo votante que no encuentra una alternativa, que en algún momento la ocupó el gobierno provincial con ese frente electoral, pero hoy estando en el gobierno tiene muchísimos problemas que se han profundizado en la salud, en la educación, en la falta de trabajo, en las economías familiares…, queremos ser una alternativa de centro, una alternativa moderada que al país se elige y la provincia de Santa Cruz también”.

Roquel fue concejal de Río Gallegos y se ha presentado a algunas elecciones internas de la UCR. (Foto: La Opinión Austral).

En ese mismo tono, sostuvo: “Creo que ese voto, el pensante, racional, el voto del que sabe que las cosas no pueden seguir así, el que busca una alternativa para el país y para la provincia, es el que nosotros vamos a trabajar fuertemente”.

“Toda mi juventud abracé los valores de la Unión Cívica Radical”. Leo Roquel.

Sobre su pertenencia a la Unión Cívica Radical, recordó que inició en Franja Morada: “Toda mi juventud abracé los valores de la Unión Cívica Radical, para mí la Universidad Pública es clave, soy un hijo de la Universidad Pública, para mí el tema de los jubilados no tiene discusión, el tema de los desposeídos, de las personas que menos tienen y esto del ‘no Estado‘ para mí no hay discusión” y en este último sentido, agregó: “Necesitamos un Estado más eficiente, pero no el abandono de la gente, no el no tener conciencia social, el estar solamente centrado en la macroeconomía y vamos a plantear en esta campaña que va a empezar el 26 de de agosto y vamos a ser muy claro en eso”.

Para finalizar, sostuvo: “No van a encontrar en mí un dirigente que diga una cosa y después hago otra, sino que siempre van a encontrar un dirigente que lleva la bandera de la Unión Cívica Radical que hoy, en esta oportunidad, nos toca encabezar una lista del PRO como arma electoral“.