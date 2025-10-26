Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En horas de la mañana, el candidato a diputado nacional Leonardo Roquel se acercó a la Escuela N°61 “Celia Suárez de Susaca” para emitir su voto, acompañado por su pequeña hija, Rufina. En diálogo con la prensa, el referente santacruceño celebró la participación ciudadana y resaltó la importancia de la jornada electoral.

“Hay mucha participación. Estuve recorriendo las escuelas a la mañana y la verdad que hay mucha gente. Ojalá que se sigan acercando, que elijan a quienes creen que van a llevar la voz de los santacruceños al Congreso y que no dejen que otros elijan por ellos”, expresó Roquel.

El candidato también valoró la implementación de la boleta única, una de las principales novedades de esta elección. “Celebramos que la boleta única llegó para quedarse. Lo veo muy ágil, muy sencillo para la gente. Quizás los nombres deberían ser un poco más grandes para que todos los vean bien”, comentó.

Roquel adelantó que junto a su equipo de campaña seguirán el desarrollo del escrutinio “minuto a minuto desde el local de Rivadavia 26”.

Consultado sobre el apoyo del exlíder del PRO santacruceño, Eduardo Costa, a La Libertad Avanza, el candidato respondió que su foco está puesto en los vecinos y en los problemas cotidianos de la provincia: “Estamos haciendo un gran esfuerzo para llegar a cada uno de los santacruceños. Creo que la gente está pensando en cómo llegar a fin de mes, en cómo conseguir trabajo, y no tan preocupada por otros dirigentes que apoyen a otra lista”.

De cara a lo que viene, Roquel hizo hincapié en la necesidad de trabajar en conjunto para representar a Santa Cruz en el Congreso Nacional. “A partir del lunes, quienes tengamos la responsabilidad de representar a Santa Cruz tenemos una gran tarea. Y lo tenemos que hacer todos juntos, porque no lo puede hacer solo un diputado nacional”, subrayó.

Respecto a sus primeros proyectos legislativos en caso de ser electo, adelantó que su prioridad será gestionar más recursos para la provincia. “A Santa Cruz se le quitaron muchos presupuestos y recursos para obra pública, educación y transporte. Nuestra provincia produce y aporta al Estado, pero necesitamos que eso se traduzca en soluciones para los vecinos”, afirmó.

Finalmente, al ser consultado sobre una posible devaluación tras los comicios, Roquel pidió prudencia y estabilidad: “Esperemos que no. Que tanto el Gobierno Nacional como el Provincial encuentren el rumbo para que podamos vivir mejor”, concluyó.