El Poder Judicial de la Nación y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia desarrollaron una capacitación sobre inteligencia emocional destinada a personal y funcionarios de la justicia.

La actividad, coordinada a través del Departamento de Medicina Preventiva y Laboral de la Corte Suprema y contó con la disertación de la Lic. Gabriela Coria.

Expresó a La Opinión Austral estar muy contenta por los encuentros. “Hubo una recepción muy muy buena de parte de el Juzgado Federal de Río Gallegos y todas las personas que concurrieron”, destacó que es la primera vez que visitan la ciudad y se encontraron con un “salón lleno y personas que quedaron afuera”.

Explicó que la inteligencia emocional es un eje importante para la vida en general. “Es un instrumento que si lo aprendemos a utilizar y a gestionar nuestras emociones, podemos vivir con más tranquilidad”, señaló. El objetivo es lograr ámbitos laborales saludables donde las personas puedan comunicarse de manera respetuosa y gestionar conflictos de forma asertiva.

La capacitación promueve el uso de habilidades como la comunicación, la escucha y la empatía. “En esta cultura judicial que quizás venimos de otros parámetros, a partir de este cambio de paradigma, esto sea como algo más naturalizado”, detalló la licenciada.

Sostuvo que estas herramientas mejoran las relaciones interpersonales, que suelen ser el factor más grande de conflicto. “Hay muchas personas muy profesionales en este ámbito, pero al carecer de habilidades blandas terminamos teniendo conflictos“, analizó Coria. El liderazgo se ve acompañado de manera positiva si los académicos y profesionales se capacitan en gestión emocional.

El aprendizaje impacta tanto en lo grupal como en lo individual. “Estas herramientas son para el trabajo, para la vida personal, para el grupo de amigos, para con hijos, parejas”, aseguró la disertante. La jornada incluyó tips para interpretar emociones como el enojo, la alegría o la tristeza, permitiendo la autorregulación y la toma de decisiones motivadas.

Enfatizó la importancia de la empatía para acompañar a otros en situaciones críticas. “Aprender a gestionar el conflicto hace que los grupos maduren muchísimo y hay que aprender a ser asertivos”, concluyó. El balance fue calificado como positivo por la apertura de la Cámara de Comodoro Rivadavia, permitiendo proyectar nuevos encuentros a nivel nacional.