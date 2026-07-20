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El Gobierno de Santa Cruz oficializó el cambio en la presidencia de la Caja de Servicios Sociales (CSS), la obra social estatal de los trabajadores públicos y municipales de la provincia, tras aceptar la renuncia presentada por el contador público nacional Sergio Pérez Soruco.

El movimiento administrativo quedó plasmado en dos normativas consecutivas del Ejecutivo santacruceño. La salida de la anterior conducción se formalizó mediante el Decreto 657, mientras que la designación del nuevo titular de la entidad, Gustavo Zapatero, se ratificó bajo el Decreto 658.

Sergio Pérez Soruco, expresidente de la CSS.

Perfil y antecedentes

Sergio Pérez Soruco se desempeñó como presidente de la Caja de Servicios Sociales desde el 13 de diciembre de 2023. Había asumido la conducción a pocos días del inicio de la gestión del gobernador Claudio Vidal, consolidándose como uno de los funcionarios técnicos iniciales del actual equipo de gobierno con la tarea de coordinar la cobertura médica y asistencial de los afiliados provinciales.

A lo largo de sus más de dos años y medio de gestión, el contador público nacional afrontó una etapa de reordenamiento administrativo en una de las carteras con mayor demanda e impacto en el presupuesto provincial. Su administración estuvo marcada por las gestiones de financiamiento para coberturas de alta complejidad, las discusiones periódicas con los vocales gremiales electos y la búsqueda de previsibilidad financiera ante el incremento global en los costos de insumos médicos y farmacéuticos.

El nuevo titular de la obra social de los estatales santacruceños.

Desafíos

Con la emisión del Decreto 658, Gustavo Zapatero asume de manera inmediata las riendas de la obra social pública. Su gestión deberá dar continuidad a los esquemas de prestaciones médicas en todo el territorio provincial y coordinar los servicios de derivaciones esenciales para los pacientes santacruceños.

El traspaso de mando institucional se produce en un escenario donde el sostenimiento del sistema de salud y la optimización de los recursos asignados a las prestaciones sociales se mantienen como prioridades centrales en la agenda del gobierno santacruceño.