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El Gobierno Provincial realizó la presentación oficial del programa de prevención Octubre Rosa a través del Ejecutivo Provincial y el Ministerio de Salud y Ambiente. Tras el acto de lanzamiento, la ministra de Salud, María Lorena Ross, fue entrevistada por el móvil de La Opinión Austral para detallar los alcances del plan sanitario, la incorporación de equipamiento en los hospitales y la situación del suministro de medicación oncológica en la provincia.

Políticas sanitarias

Ross expresó las sensaciones del equipo de gestión ante la oficialización de la propuesta. “Estamos muy contentos, emocionados. Lo veníamos trabajando en cada territorio. Este mes, el día 19 es el Día Mundial de la prevención del Cáncer de Mama, queremos más que nada llevar este programa a cada localidad, a cada centro de salud, precisamente para eso, para promover y prever tempranamente el cáncer de mama”, manifestó.

Consultada sobre si existen estudios previos o análisis epidemiológicos por parte de la cartera sanitaria, la ministra precisó los índices que maneja el área. “Hay un 22,9% de mujeres, solo están testeadas las mujeres. Y en el total de cáncer de mama, el del hombre es del 1%, que viene en aumento desde hace varios años”, detalló.

La Ministra de Salud, Ross, junto al gabinete de la Provincia de Santa Cruz apuestan a la prevención. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Destacó los avances de equipamiento en otras localidades del interior provincial y valoró la decisión política del Ejecutivo. “En el Hospital de Gobernador Gregores inauguramos la sala y pusimos en funcionamiento un equipo que hacía 10 o 12 años que estaba guardado en una caja, que es nuevo y que no estaba instalado. Así que logramos armar la sala, lo logramos poner en funcionamiento e inauguramos. Todo forma parte de los planes de políticas sanitarias que tenemos y que son todas impulsadas por nuestro gobernador. Siempre con el acompañamiento de él, que es el que a diario nos fomenta y nos incita a que sigamos sumando, a que sigamos trabajando, y él es nuestro motorcito”, afirmó.

Detección precoz

Más adelante, remarcó la importancia pedagógica de la prevención y la diferencia que genera el diagnóstico precoz en estadios iniciales. “No es lo mismo detectar con un estadio ya avanzado que detectarlo en un estudio cuando vos enseñás a la población lo que tiene que hacer todos los años. Hacer que este estudio sea de rutina a partir de los 40 o 45 años hace que vos tempranamente puedas detectar algo que el año anterior no estaba. No es lo mismo que hacer el estudio en un paciente donde nunca se hizo una mamografía y ya lo detectaste tan tarde; las posibilidades de los tratamientos son diferentes”, graficó.

Además, valoró el trabajo coordinado con la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC) y la Asociación Civil Buen Día Vida: “Esto es un trabajo en equipo, es un trabajo en conjunto y todos nos unimos para poder dar respuesta y salir adelante con esta enfermedad que nos atenta”.

Finalmente, fue consultada sobre los reclamos referidos al retraso en la entrega de medicación oncológica por parte de la Caja de Previsión Social y las gestiones para agilizar el acceso de los pacientes. “Venimos trabajando para que todos podamos tener la medicación en tiempo y forma, y es algo que venimos trabajando en equipo con el presidente de la caja. Hay procesos administrativos que a veces enlentecen las cosas y hay procesos que ya no dependen de uno, que es como la entrega del producto por parte del proveedor, que hace que a veces no llegue a tiempo”, concluyó.