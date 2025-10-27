Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La agrupación Los Muchachos Peronistas celebró los resultados de las elecciones legislativas realizadas este domingo. En la provincia ganó Fuerza Santacruceña, que llevó a Juan Carlos Molina y a Moira Lanesán como sus principales candidatos, quiénes ingresarán a la Cámara de Diputados el 10 de diciembre.

El ajustado triunfo contra La Libertad Avanza (por menos de 800 votos de diferencia), la gran sorpresa electoral (en la provincia, como en el resto del país) tuvo aún más relevancia. En Santa Cruz, además, el candidato del presidente Javier Milei, Jairo Guzmán, ganó en Río Gallegos y Caleta Olivia.

Rudy Ulloa, el referente de LMP, reconoció a La Opinión Austral que el gran mérito del triunfo peronista fue porque la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner eligió al candidato: “Molina ganó por mérito propio, el trabajo de toda la militancia, pero para mí también fue clave que Cristina haya visto que él era el mejor candidato. Y el jueves pasado, cuando terminaba la campaña, publicó en las redes una foto juntos que fue desequilibrante.”

El dirigente, que este lunes 27 de octubre organiza un acto a las 19 en El Carmen, para recordar los 15 años de la muerte de Néstor Kirchner, se mostró emocionado no sólo por una fecha tan importante para él, sino también para quienes aún mantienen vigente la figura del ex presidente. “Néstor, este triunfo peronista también es tuyo. Te agradezco a vos y a Cristina por haber iluminado con la elección de nuestro candidato. Nos guste o no, fue así, y los demás acompañaron.”

Juan Carlos Molina habló con La Opinión Austral después del triunfo: "No ganó la mentira, ganó la gente".

También destacó el rol de la militancia, no sólo la del peronismo, sino también la de los demás partidos. “Hay que seguir trabajando y a los dirigentes les digo: bajemos el tono de la mezquindad, primero está Santa Cruz. Por eso quiero también felicitar a toda la militancia que se comprometió. Yo, como militante político, rescato eso, más allá de los resultados, porque fueron protagonistas. El militante de cada partido está convencido que quiere salir a transformar la realidad.”

Según Ulloa, en diálogo con La Opinión Austral, es importante fortalecer el sentido democrático de la elección. “Esto alimenta la democracia. Se gana o se pierde, pero esto sigue.”