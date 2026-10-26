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Los Muchachos Peronistas y el partido provincial Primero Santa Cruz realizarán este martes 27 de octubre un homenaje a Néstor Kirchner, al cumplirse 16 años de su fallecimiento. La actividad tendrá lugar desde las 19 en la esquina de Defensa y Pasteur, en el barrio del Carmen de Río Gallegos, bajo la consigna “Hoy más que nunca”.

Como ocurre en cada aniversario, las organizaciones impulsarán un encuentro con discursos y la lectura de un documento en el que plantearán una reflexión sobre el legado político del expresidente, exgobernador de Santa Cruz y exintendente de la capital provincial.

La convocatoria de Los Muchachos Peronistas para la actividad de este martes a las 19:00.

El empresario y dirigente peronista Rudy Ulloa adelantó algunos de los ejes del pronunciamiento y sostuvo que la convocatoria busca recuperar el sentido colectivo del proyecto político encabezado por Kirchner.

“Llamamos a reflexionar sobre el legado de Néstor Kirchner y convocamos a la reconstrucción de un proyecto colectivo. No nos olvidamos del valor de su liderazgo en la defensa de los recursos provinciales y los derechos soberanos”, expresó.

Rudy Ulloa y Miriam Aguiar. Detrás, la escultura homenaje a Néstor Kirchner en el barrio del Carmen. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

En ese sentido, Ulloa destacó la concepción política que, según señaló, dejó el exmandatario: “Néstor nos enseñó que las transformaciones se logran de la mano con el Pueblo, que el crecimiento siempre debe ser comunitario”.

El homenaje en el cementerio de Río Gallegos

Por otra parte, este martes, a las 15, será la convocatoria para realizar el homenaje a Néstor Kirchner a las 16:00 en el cementerio de Río Gallegos. La actividad concluirá en el mausoleo donde descansan los restos del exmandatario.

a las 15, se realizará el homenaje a Néstor Kirchner en el cementerio de Río Gallegos. La actividad concluirá en el mausoleo donde descansan los restos del exmandatario.

La ceremonia contará con la participación de agrupaciones políticas y sociales, entre ellas La Cámpora, en una jornada de recordación que tendrá como escenario distintos espacios de la capital santacruceña vinculados con la trayectoria política del expresidente.