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Los efectivos activos de la Policía de Santa Cruz resolvieron este viernes empezar a levantar el acampe que mantenían frente a la Casa de Gobierno de Río Gallegos, poniendo fin a una de las protestas más extensas protagonizadas por integrantes de la fuerza en los últimos años.

La medida se había iniciado tras el fracaso de las negociaciones salariales y permaneció durante varias semanas como el principal punto de concentración de los uniformados, quienes reclamaban una recomposición que llevara el salario inicial por encima de los dos millones de pesos y una actualización sustancial del valor punto.

De esta forma, el levantamiento del acampe marca el cierre de una etapa del conflicto.

Más de 40 días de reclamo

El conflicto comenzó a principios de junio con la apertura del Consejo del Salario para el personal policial y penitenciario. Desde entonces se sucedieron ocho reuniones entre representantes del Gobierno, integrantes de la fuerza y autoridades del Ministerio de Trabajo.

Los efectivos quemando las últimas maderas antes de dejar el lugar sobre calle Alcorta. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

A medida que avanzaban las negociaciones, los efectivos rechazaron sucesivamente las propuestas oficiales por considerarlas insuficientes. La protesta fue creciendo con movilizaciones, caravanas, concentraciones frente a Casa de Gobierno y finalmente la instalación de un acampe permanente frente a la sede gubernamental.

Durante las últimas jornadas de negociación también se registraron momentos de tensión en inmediaciones de la Escuela de Policía, donde el Gobierno denunció hechos de violencia y daños en las instalaciones, mientras que los representantes policiales insistían en que las ofertas seguían lejos de cubrir el costo de vida.

La propuesta final del Gobierno

La última oferta presentada por el Gobierno provincial fue considerada por el Ejecutivo como el “máximo esfuerzo” posible dentro del contexto financiero de Santa Cruz.

Una camioneta se lleva algunas de las pertenencias que estaban en las carpas de la policía. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

La propuesta contempló una actualización progresiva del valor punto durante el segundo semestre del año. En la alternativa principal, el valor pasó a 2.310,20 pesos en julio, con incrementos mensuales hasta alcanzar 2.452,18 pesos en diciembre, además de una cláusula de revisión en octubre. Con ese esquema, un agente ingresante pasaría a percibir aproximadamente 1.713.034 pesos de bolsillo, mientras que un cabo alcanzaría alrededor de 1.773.810 pesos.

La última propuesta que le realizó el gobierno a la fuerza policial, que luego se convirtió en un Decreto.

Sin embargo, los representantes policiales sostuvieron que la propuesta no respondía al reclamo planteado desde el inicio del conflicto, que apuntaba a un salario inicial cercano a los 2,2 millones de pesos y a una actualización mucho mayor del valor punto.

Un conflicto que marcó la agenda provincial

El reclamo policial dominó la agenda política santacruceña durante más de un mes y obligó al Gobierno a mantener reuniones permanentes con representantes de la fuerza.

La tapa del diario La Opinión Austral del 12 de julio pasado.

Desde el Ejecutivo se remarcó en reiteradas oportunidades que la seguridad constituye un servicio esencial y se defendió la oferta salarial presentada, señalando que representaba el mayor esfuerzo presupuestario posible para la provincia. Por su parte, los efectivos insistieron durante todo el proceso en que la recomposición no alcanzaba para recuperar el poder adquisitivo perdido y mantener el funcionamiento normal de la institución.

Cabe destacar que la semana pasada ya habían procedido a levantar la carpa y la protesta, los efectivos de la zona norte santacruceña. Mientras que en Río Gallegos, ya había empezado a normalizarse el servicio en algunas dependencias también desde hace algunos días atrás.