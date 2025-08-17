Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo 17 de agosto es una de las fechas claves del calendario electoral de este 2025. Los frentes electorales y partidos que participarán de las elecciones legislativas que se realizarán el próximo 26 de octubre deberán inscribir a sus candidatos.

Con cuatro sectores políticos que ya los han dado a conocer, hay al menos otros cinco que usarán prácticamente todo el tiempo legal disponible para dar a conocer las listas que deben incluir tres candidatos titulares a diputados nacionales y tres suplentes.

De esos cinco sectores, tres son los que se especula que podrían luchar por las tres bancas que dejan la radical Roxana Reyes; el representante de “Por Santa Cruz, Sergio Acevedo, y el de “Unión por la Patria”, Gustavo “Kaky” González.

Uno de los últimos congresos provinciales del PJ, partido que integra ese frente.

El oficialismo, cuyo frente electoral “Por Santa Cruz” está integrado por los partidos SER, UCR y Encuentro Ciudadano, podría dar a conocer la lista de manera oficial este domingo en horas de la tarde. Aunque ya hay varios nombres dando vueltas, ninguno está confirmado.

Algo similar ocurre con “Fuerza Santacruceña“, espacio que integran el Partido Justicialista, Kolina, Partido de la Victoria y Unidad Popular. Según se cree, la lista de la oposición en Santa Cruz podría dar a conocer los nombres de manera oficial en el mediodía de este domingo. En este caso, también surgieron nombres este sábado, pero hasta ahora nada confirmado.

Finalmente, el otro frente electoral que genera expectativas es el que a nivel nacional encabeza el presidente Javier Milei. Desde “La Libertad Avanza” se considera que el primer candidato a diputado nacional será Jairo Guzmán. De hecho, el propio dirigente ya anticipó esa decisión semanas atrás. Sin embargo, recién este domingo se conocerá la lista completa. A diferencia de los dos anteriores, LLA no hizo acuerdos electorales en Santa Cruz e irá con todos candidatos propios.

Jairo Guzmán el día de la visita de Martín Menem a Río Gallegos.

Muchos consideran que esta será una elección de tercios en Santa Cruz, por lo que a nadie sorprendería que ingresara un legislador por cada uno de estos tres sectores políticos. No obstante, el electorado se viene comportando de manera diferente de una elección a la otra en Argentina.

Cabe destacar que, conforme al cronograma electoral en curso, el plazo para la carga de candidaturas en el SPC de la Secretaría Electoral Federal, así como la presentación en el Sistema Judicial LEX100 de la totalidad de la documentación correspondiente, vence a las 23:59 horas de este domingo.