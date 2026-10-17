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La gestión del gobernador Claudio Vidal reafirmó su compromiso con la finalización y entrega de viviendas, con el objetivo de garantizar que la obra pública se traduzca en soluciones concretas para la comunidad.

En este marco, el mandatario provincial destacó el valor social de cada entrega y afirmó: “Entregar una casa es cambiar una vida y terminar con años de espera”.

Entre las familias que recibieron su vivienda está la de Mónica Ocampo, quien relató la emoción de conocer la noticia mientras se encontraba en Buenos Aires, por motivos de salud de su hijo.

EL abrazo de Mónica a sus familiares. Todo fue alegría. FOTO: GOBIERNO

Una vida de esperanza En cuanto lo comentado por esta nueva propietaria, en el momento de recibir las llaves de su hogar, de mano del gobernador Claudio Vidal, ella relató: “Mi nombre es Mónica Ocampo. Yo estaba en Buenos Aires, estaba derivada. Estaba saliendo de la Catedral, pidiendo por mi hijo, cuando recibo la llamada. Imagínense que fueron dos situaciones muy emocionantes porque hace más de 21 años estamos esperando esta oportunidad y se nos dio así. Tenía que darse así. Agradecida de que se haya dado así”, comentó emocionada.

Mónica explicó que su hijo tiene una malformación, y que su situación médica requiere nuevas intervenciones. “Mi hijo tiene una malformación. En 2019 lo operaron y sigue teniendo riesgo de vida. En esta oportunidad, habíamos ido por un control y resulta que tenemos que volver a intervenirlo quirúrgicamente en febrero, con el mismo riesgo”.

FOTO: GOBIERNO

Un hogar

La nueva vivienda representa para la familia una oportunidad de encuentro, bienestar y mayor tranquilidad ante las dificultades de salud que atraviesan.

“Pero ahora cambia algo. Esto es un bálsamo al alma y, si bien no es comparación, nos deja un poco más tranquilos y con la posibilidad de disfrutar en familia”, afirmó Mónica.

Sobre su situación habitacional anterior, ella agregó: “Antes estaba viviendo en la casa de mis papás. Y ahora, bueno, ellos por fin van a poder hacer con su casa lo que ellos deseen. Agradecerles también a ellos por haber bancado tantos años”.

La entrega de viviendas representa una respuesta concreta a la demanda habitacional, y un nuevo comienzo para las familias santacruceñas. Para el Gobierno provincial, la obra pública cumple su objetivo cuando se convierte en un hogar, y mejora la vida de la comunidad.