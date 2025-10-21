Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ministro de Defensa y candidato a diputado nacional por Mendoza, Luis Petri participó este martes de un acto en la Plaza de los Pioneros de El Calafate, acompañado por los referentes libertarios de Santa Cruz, Jairo Guzmán y Perla Gómez de la Fuente, en la antesala del cierre de campaña provincial que se realizará el jueves en Río Gallegos.

Previo a esto, el legislador habló con Señal Calafate sobre por qué eligió Santa Cruz para apoyar a los candidatos Guzmán y Gómez de la Fuente en la recta final antes de las elecciones. Al respecto, respondió que “no es una elección más” y que “La Libertad Avanza necesita ganar en todas las provincias y particularmente acá, en Santa Cruz y por eso hemos venido a apoyar a Jairo y a Perla”.

Incluso, Petri calificó a estos comicios como “una elección bisagra en la vida de Argentina” e incluso, subrayó: “Probablemente la elección más importante que nos haya tocado participar”. Sobre este punto, señaló: “Entran en pugna dos modelos diametralmente opuestos y totalmente distintos de país”.

Luis Petri, el dia que se afilió a La Libertad Avanza, junto a Karina Milei y Martín Menem.

Para el funcionario del gabinete de Javier Milei, el modelo que ofrecía el kirchnerismo que gobernó por 20 años, “ya sabemos lo que supone, es un modelo que el presidente lo define como empobrecedor, que multiplica la pobreza y la sostiene, la administra con gerentes de la pobreza y la amplifica con inflación”.

También sostuvo que el kirchnerismo propone un estado omnipresente y que en definitiva, “no resuelve los problemas del país sino que por el contrario, los termina agravando porque es un estado pesado, elefantiásico, deficitario y que tienen que sostener los argentinos o con emisión monetaria generando inflación o con una elevada presión impositiva que termina agobiando y asfixiando nuestra producción” o bien “se sostiene con deuda que tienen que pagar las generaciones futuras”.

“Ese modelo (el kirchnerista) defiende a los delincuentes”. Luis Petri

Pero las críticas de Petri no se quedaron en lo económico. Más adelante, expresó: “Ese modelo defiende a los delincuentes” y añadió: “Ese modelo fue el que permitía que en la República Argentina existiesen nueve mil piquetes todos los años y que la calle fuera apropiada por los sindicalistas y los gerentes de la pobreza y no por las personas que tienen que trabajar, que tienen que ir a la escuela, que necesitan atenderse sanitariamente”. El candidato de La LLA explicando el uso de la Boleta Única de Papel a los vecinos.

Luego, manifestó que la Argentina viene resolviendo los problemas estructurales que teníamos por décadas en nuestro país como la inflación. “Pensemos que en el mes de diciembre (2023) teníamos una inflación del uno y medio por ciento diario y hoy es la inflación que tenemos mensualmente” por lo que “la tenemos que seguir bajando”.

“Es necesario seguir trabajando y luchando contra la pobreza”. Luis Petri

En ese mismo sentido, agregó: “Hoy tenemos 12 millones de pobres menos y 6 millones de indigentes menos y esto es producto de un programa económico que sabemos que falta mucho, sabemos que es necesario seguir trabajando y luchando contra la pobreza; hay 31 por ciento de pobres, pero también sabemos que este es el camino para sacarlos, sabemos que este es el camino para que Argentina en diez años sea Italia o España y en 20 años sea Alemania”.

Luis Petri en la entrevista de este martes con Señal Calafate.

Más adelante, Petri se refirió a la lucha del narcotráfico. “Cuando asumimos, Rosario (Santa Fe) era un baño de sangre, y fruto de la coordinación, el Plan Banderas donde trabajaron fuerzas provinciales, nacionales, las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, hoy tenemos un Rosario tranquilo”, expresó.

Cabe destacar que tras la visita de Petri a la villa turística, Jairo Guzmán encabezará el acto de cierre provincial el jueves 23 de octubre en Río Gallegos, desde las 20 horas en Avenida Kirchner 1265. Allí se espera la participación de militantes y candidatos locales, además de música y discursos de cierre.