El jefe de Gabinete de Ministros de Santa Cruz, Pedro Luxen, junto a la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, y el jefe de bloque de diputados, Santiago Aberastain, mantuvieron una reunión estratégica con representantes de los trabajadores judiciales, con el objetivo de analizar propuestas orientadas a agilizar el sistema de justicia y fortalecer su funcionamiento.

Durante el encuentro se analizaron las distintas propuestas presentadas por los trabajadores, entre ellas: la implementación del ingreso al Poder Judicial mediante concursos, además de otras iniciativas destinadas a agilizar el sistema de justicia y fortalecer la transparencia y eficiencia.

En este marco, el Gobierno llevó tranquilidad al diferenciar claramente la realidad salarial y laboral de los trabajadores judiciales de la situación del Tribunal Superior de Justicia. Se remarcó que la situación de los trabajadores es muy distinta a la de los vocales del máximo órgano judicial, “cuyos aumentos obscenos en los últimos meses” generaron cuestionamientos públicos.

Asimismo, las autoridades reafirmaron el compromiso del Ejecutivo de respetar las discusiones y los acuerdos paritarios, sosteniendo el diálogo como herramienta fundamental para la construcción de consensos y la defensa de los derechos laborales.

La reunión se desarrolló en un clima de respeto institucional y permitió consolidar una agenda de trabajo conjunta entre el Gobierno provincial y los representantes de los trabajadores.